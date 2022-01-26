Буллинг в Никольском

Буллинг в Никольском

В Гатчине возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении подростка.

Рубрики : Происшествия     26 Jan 2022

20-го января в Войсковицкий отдел полиции поступила информация от инспектора по делам несовершеннолетних. Между учениками Никольской школы произошел конфликт – вне школы. В парке усадьбы «Сиворицы» неустановленные лица в присутствии посторонних избили семиклассника, потом заставили раздеться, поставили на колени на снег и велели извиняться.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ: хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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