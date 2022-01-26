Буллинг в Никольском

20-го января в
Войсковицкий отдел полиции поступила информация от инспектора по делам
несовершеннолетних. Между учениками Никольской школы произошел конфликт – вне
школы. В парке усадьбы «Сиворицы» неустановленные лица в присутствии
посторонних избили семиклассника, потом заставили раздеться, поставили на
колени на снег и велели извиняться.
Следственным отделом по
г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской
области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ: хулиганство,
совершенное группой лиц по предварительному сговору.