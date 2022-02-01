Пособия, компенсации и маткапитал проиндексируют на 8,4 %

Ежемесячную денежную
выплату получают около пятнадцати миллионов граждан России, пользующихся правом
на федеральные льготы. Самую большую ежемесячную выплату получают Герои
Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее размер составил около
70 тысяч рублей, в этом году величина выплаты превысит уже 75 тысяч рублей в
месяц. Фото: Сергей Куксин
Единый порядок индексации
социальных выплат - один раз в год с 1 февраля исходя из размера инфляции за
предыдущий год - установлен в 2018 году. С февраля повышается размер выплат,
которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане,
пострадавшие на производстве.
Прежде всего на размер
инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую
получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К
таким людям как раз и относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся
воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои
Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.
Самую большую ежемесячную
выплату получают Герои Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее
размер составил около 70 тысяч рублей, в этом году размер выплаты превысит уже
75 тысяч рублей в месяц.
Индексируется и входящий
в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в
натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2021 года стоимость полного
денежного эквивалента набора соцуслуг составляла чуть более 1200 рублей в
месяц.
С февраля увеличивается и
пособие на погребение, которое Пенсионный фонд России выплачивает родственникам
неработавшего пенсионера. Размер этого пособия в целом по стране составит около
7 тысяч рублей. Но регионы могут и устанавливать свой размер пособия на
погребение умершего неработающего пенсионера. Так, в Москве родственникам
выплачивают около 19 тысяч рублей.
Размер маткапитала на
первого ребенка вырастет с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго
и последующих детей - до 693,1 тыс. рублей
Индексация касается и
некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат -
пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для
неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации
гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной
поддержки.
Как напомнили
"РГ" в Минтруде, с 2022 года, по поручению президента, был принят закон,
изменяющий порядок индексации материнского капитала. Если ранее материнский
капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года
он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля. Так, на первого ребенка с
февраля он вырастет с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и
последующих детей - до 693,1 тыс. рублей.
Между тем
Страховые пенсии
неработающим пенсионерам проиндексированы выше инфляции за 2021 год - на 8,6%.
Сделать новый перерасчет поручил президент Владимир Путин.
В феврале пенсионеры
получат увеличенные именно на столько выплаты плюс перерасчет за январь
(разницу между 8,6% и 5,9%, на которые уже проиндексированы январские пенсии).
Повышена и стоимость
пенсионного коэффициента: в 2022 году она составит 107 руб., в 2023 году - 113
руб., в 2024 году - 119 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости в 2022 году повышается до 6564 руб., в 2023-м - до 6931 руб., а с 1
января 2024 года - до 7313 рублей.
Перерасчет доплат к
пенсии с февраля ждет членов летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации и работников угольной промышленности, которые уже не работают по
профессии. Размер доплат пересчитывается четыре раза в год - с 1 февраля, с 1
мая, с 1 августа и с 1 ноября.
Как пояснили
"Российской газете" в Минтруде, такие доплаты - это отраслевой
механизм дополнительного социального обеспечения. "Финансирование расходов
на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный
фонд России дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых
работодателями за данные категории работников. Размер доплаты к пенсии
устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете
доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная
заработная плата в РФ", - сообщили в ведомстве.
Ольга Игнатова
«Российская газета» https://rg.ru/2022/01/31/posobiia-kompensacii-i-matkapital-proindeksiruiut-na-84.html
Ежемесячную денежную
выплату получают около пятнадцати миллионов граждан России, пользующихся правом
на федеральные льготы. Самую большую ежемесячную выплату получают Герои
Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее размер составил около
70 тысяч рублей, в этом году величина выплаты превысит уже 75 тысяч рублей в
месяц. Фото: Сергей Куксин