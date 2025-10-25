Парламентарий Александр Русских: «Мы меняем стереотипы»

- Александр Владимирович, вы возглавляете в парламенте комиссию по экономике, собственности, инвестициям и промышленности. Поделитесь, пожалуйста, самым главным: что у вас на повестке дня?

- Я бы назвал два направления, которыми я активно занимаюсь: судостроительное и садоводческое. Потому что и то, и другое очень важно для нашего региона, хотя и с разных сторон.

Суда – гражданские, корабли – военные

- В 2020 году вышла подписанная президентом доктрина развития судостроения, направленная на то, чтобы наш торговый, военный и пассажирский флот расширялся и модернизировался. Я еще тогда занялся этим направлением в рамках депутатских полномочий, и в начале 2022 года в нашем регионе была создана рабочая группа по развитию судостроения – единственная в стране. В нее вошли, по сути, все лидеры отрасли: и проектировщики, и производители, и большие верфи, и более мелкие предприятия, которые в той или иной мере занимаются строением и ремонтом судов, и сертифицирующие органы – такие как морской регистр, например.

- К каким выводам вы пришли, изучая вопросы судостроения?

- Во-первых, мы выявили, что многие предприятия не знают друг о друге, а даже если и знают, то никогда не пробовали наладить взаимодействие или войти в отрасль со своими изделиями. Но все нуждаются в коллаборации. В 2022 году после начала СВО стало окончательно ясно, что необходимо всерьез заняться импортозамещением во всех отраслях. И мы с помощником уже в марте отправились в Подмосковье, в Сколково, в одну из лабораторий «СИБУРа», крупнейшей нефтегазохимической компании России. Организация огромная, с большущими возможностями, которая в том числе производит базовые материалы для изготовления изделий из пластика. И мы наладили сотрудничество с руководителем лаборатории, которая занимается пластиком.

- Зачем вам это понадобилось?

- Прежде чем отправляться в «СИБУР», мы изучили нашу проблематику, получили запросы от производителей Ленинградской области. Например, в Мариенбурге есть компания «Полифас», которая производит вспененный материал, но после введения санкций поступление сырья из-за границы практически прекратилось. И, чтобы не останавливать производственные процессы, мы наладили поставки базового материала из «СИБУРа», и «Полифас» начал делать свой вспененный пластик из сибуровского сырья. Эта гатчинская компания стала первой, кому мы помогли организовать импортозамещение. Дальше пошли другие заводы Ленинградской области, включая и те, которые работают на судостроение.

Сейчас мы создаем первый в стране судостроительный кластер. Это, по сути, одно базовое предприятие плюс несколько других, наполняющих его компонентами. Но эти компоненты должны быть уникальными, сделанными с учетом импортозамещения. Шансы на успех очень велики: судостроительный кластер создается на базе компании «Эмпериум» в Ленинградской области. Это единственная в мире компания, которая производит электрические суда (как автомобили «Тесла»). Туда подтянутся пять других предприятий, которые будут поставлять свою продукцию. И что важно: «Эмпериум» и «СИБУР» начали общаться по поводу создания корпусов для судов. Кроме того, в этот судостроительный кластер мы пригласили Выборгские верфи.

- Где ходят суда на электродвигателях?

- По рекам Петербурга и в других регионах. Эти «электрички» похожи на «Ракеты», только более комфортабельные и, самое главное, экологичные.

Между многими компаниями потихоньку начала организовываться коллаборация. В числе наших друзей и партнеров – компания по проектированию судов «Айсберг», мощнейшая судостроительная корпорация «АкБарс», которая стала сотрудничать с компанией в Кингисеппе. Мы везде побывали, со всеми познакомились, наладили контакты и постепенно выполняем задачу коллаборации наших предприятий во имя развития русского флота. Ленинградская агломерация – это как раз тот центр, где и должно это всё происходить. Не зря же Петр здесь флот строил. Это мощнейший проект, но многое пока – под грифом «секретно».

- Что в ближайших планах?

- Сейчас наша задача – прийти в районы и разыскать там менее крупные организации для коллаборации. Например, мы были на одном предприятии, которое поставляет каркасы из алюминия для судовой мебели. Но алюминий они покупали в… Швейцарии. Спрашивается, зачем? А вот у них было так налажено в течение многих лет. При том что у нас в Гатчинском округе есть компания, которая занимается алюминием. Мы их познакомили, и теперь эти предприятия вместе работают. Или еще одна организация с очень серьезной продукцией, на Волхонке: мы обеспечили ее заказами на три года вперед благодаря тому, что удалось свести одних с другими и других с третьими.

То есть моя задача как председателя комиссии по экономике сделать так, чтобы и наши маленькие предприятия получали хорошие заказы и все налоги платили здесь, в Ленобласти, чтобы деньги работали в регионе. Мы избавим всех от предубеждения, будто небольшим фирмам никак нельзя попасть в судостроение в качестве поставщиков. С нами в «десанте» ездит и сертифицирующий орган, который всё разъясняет и развенчивает мифы о недоступности сертификации продукции. Так постепенно, шаг за шагом мы создаем коллаборацию и налаживаем импортозамещение, в том числе и в судостроении.

В этой связи, кстати, новый импульс получит и туристическое направление. Недавно у нас была очень интересная встреча с компанией «ВодоходЪ», которая занимается речными круизами, восстанавливает старые суда и сейчас принялась за создание абсолютно новой модели.

- «ВодоходЪ» строит корабль?

- Пассажирское судно. Корабли – военные, суда – гражданские. Кроме того, в октябре я встретился с руководством Крыловского государственного научного центра, легенды отечественного кораблестроения с 1894 года. Мы наметили пути кооперации с предприятиями Ленинградской области, и я уверен, что это сотрудничество даст синергетический эффект для всей судостроительной отрасли России. Объединение возможностей Крыловского центра с потенциалом ленинградских предприятий создаст новую точку роста.

Садовод – это звучит гордо

- Александр Владимирович, садоводство – довольно неожиданная тема… Что в ней интересного?

- Садоводство недооценено! Что такое садовод, по-вашему? Человек, который создает пробки по пятницам, устраивает мусорные свалки и морочит голову администрации? Вот стандартное представление о садоводах. Но садоводы совершенно не такие. Садовод – это человек, который предпочитает на несколько дней в неделю менять городскую жизнь на загородную. 30% жителей наших небольших городов: Гатчины, Тихвина, Выборга, Киришей – это садоводы. То есть это уникальные люди, которые продолжают возделывать землю и воспитывать своих детей на культуре возделывания земли. Потому что в наших традициях это заложено.

Первый Союз садоводов Российской империи был создан в 1867 году, и садоводство не зря было организовано нашими предками. Мы проводили исследования с урбанистами: взяли три разноразмерных СНТ в разных районах Ленобласти и выявили, что 67% граждан продолжают заниматься выращиванием тех или иных культур. Моя задача как председателя Союза садоводов России в Ленинградской области довести эту цифру до 85%.

- Легко сказать… Какие первоочередные задачи вы намерены решить?

- В Ленобласти четыре тысячи СНТ, которые занимают площадь равную акватории Ладожского озера – 10 тысяч квадратных километров. Огромнейшие земельные массивы с разной проблематикой: это и постановка на кадастровый учет, и межевание, и управление СНТ, и безопасность, и газификация, и безнадзорные животные, и многое другое. Есть отличная программа, подписанная губернаторами Петербурга и Ленобласти: это подъездные дороги. В ближайшие три года в Ленинградской области планируется отремонтировать порядка 110 дорог к СНТ. А наш Союз садоводов сегодня работает над постановкой этих дорог на учет, потому что дорога должна иметь хозяина, чтобы попасть в программу. Если дорога ничья, никаких денег на ее ремонт не выделят.

Еще один большой вопрос – электрификация. В Ленобласти вступили в силу диапазоны, своего рода тарифная шкала, для потребителей электроэнергии. Тариф зависит от диапазона, а диапазон – от объема потребляемой в месяц электроэнергии. Самый дешевый тариф в первом диапазоне – 5,60 рублей за киловатт. Изначально к первому диапазону относились те, кто расходует до 1500 кВт в месяц. Если расход от 1500 до 4500 кВт – это второй диапазон с тарифом 12,80 руб./кВт. А если расход свыше 4500 кВт в месяц, потребитель должен платить уже 18,60 руб. за киловатт. Нетрудно догадаться, что сумма бьет по карману.

- Для чего придуманы эти диапазоны?

- Это было направлено на борьбу с домашним майнингом и на то, чтобы облегчить или секвестировать перекрестное финансирование и уменьшить затраты бизнеса, который в данном случае оплачивает межтарифную разницу. И, понимая проблемы СНТ и видя обращения садоводов, которые ко мне поступали пачками, я от лица садоводов обратился к губернатору Ленинградской области (и Александр Юрьевич меня поддержал) с двумя просьбами: увеличить мощность в первом диапазоне до 2700 кВт и упростить процедуру оформления соответствующих документов. Т.е. раньше, чтобы попасть в первый диапазон, надо было собрать кучу бумаг для доказательства, что в доме электрическое отопление. Теперь достаточно подписи председателя СНТ. Это не везде пока внедрено, и сейчас стоит задача сделать так, чтобы этот механизм работал без сбоя. Для этого я общаюсь с ресурсоснабжающими организациями: с Россетями, РКС, ПСК, ЛОЭСК.

- Какие выгоды от преобразований получат местные органы власти?

- Земельный налог – это 100% налог муниципалитета либо первого, либо второго уровня. Как можно пополнять налоговую базу? Например, проведением комплексных кадастровых работ, земельного учета. Как только земля ставится на учет, она становится чьей-то, и с нее платится налог. Поэтому здесь мой акцент – это постановка всех на учет. Мотивация очень простая: садоводы приходят за субсидиями – почему мы должны давать субсидии тем, кто не поставлен на учет?

Есть огромное количество ошибок в предыдущем оформлении: где-то один участок наезжает на другой, где-то присутствуют неточности, и люди годами не могут поставить свою землю на учет. Вот для этого нужно создать механизм, чтобы все эти вопросы решались быстрее, потому что это деньги, это налоги, которые будет собирать субъект. А пополнение казны – наша святая обязанность, и я работаю над тем, чтобы налоговая база пополнялась несколькими путями, в том числе и благодаря домовладению и земельной постановке на учет. Вообще, там пять видов разных налогов плюс косвенные поступления: 2,5 миллиона человек каждый сезон приезжают на территорию Ленинградской области, и за счет этого питается наш бизнес. Но и вся нагрузка: мусор, дороги, медицинские вопросы и многое, многое другое – тоже ложится на плечи Ленобласти.

- Садоводам, наверное, всё время требуются консультации?

- Я веду к тому, чтобы рекомендовать создать при каждом главе администрации совет по садоводству и огородничеству, как бы скептически к этому некоторые ни относились. У нас есть сайт и группа в соцсети «ВКонтакте» – «Ленинградский садовод», в каждом районе Ленинградской области и в округах созданы чаты председателей СНТ, где решается множество вопросов, потому что в этих чатах присутствуют юристы, представители сетевых организаций. Сейчас мы договариваемся с разными службами, чтобы они тоже поучаствовали, и тогда это будет «МФЦ для садоводов» в онлайн-режиме. Уже сейчас районные администрации сообщают, что к ним перестали ходить садоводы со своими вопросами: всё решается в чатах.

- Что может поменяться на законодательном уровне?

- Дорожная карта направлена на то, чтобы в региональное отделение Союза садоводов России вошли все 4000 СНТ Ленинградской области. Мы сделаем это во благо, потому что работать будет только большой единый механизм. И, выстроившись в единую структуру, мы все вместе сможем правильно оформить общую стратегию развития. Мной была подана поправка в стратегию экономического развития Ленинградской области – «Стандарт СНТ-2036», который будет наполнен программами для реализации на протяжении следующего десятилетия.

В частности, я предлагаю ввести обязательное обучение председателей СНТ – для повышения их компетентности. Тогда, я думаю, буквально через год отпадет множество вопросов у той же прокуратуры, которая завалена вот этой чушью: неправильно проведенными собраниями, украденными деньгами, конфликтами между соседями. Стоит только нормально квалифицировать председателей. Сейчас мы разрабатываем методологию, как это делать, чтобы выстроить общие региональные правила и уже по ним работать.

Например, заброшенные участки – это та же денежная масса, которая сейчас никак не используется. Вот есть заброшенный участок в СНТ, его можно отдать многодетным, но многодетные отказываются, потому что за этот участок им придется каждый год платить по 10 тысяч рублей взносов в садоводство. Так давайте сделаем программу и оплатим им взносы на десять лет вперед: это обойдется в 100 тысяч рублей за готовый участок и будет выгоднее, нежели формировать новый участок в поле за полтора-два-три миллиона рублей.

Есть наработки, есть предложения, сейчас создаются районные отделения Союза садоводов, которые возглавят компетентные люди, давно погруженные в эту тематику. Впереди у нас – общая конференция всех садоводов и председателей СНТ агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потому что Петербург и область неделимы, эти два субъекта влиты друг в друга и границами, и культурой, и общими вопросами. Я думаю, что много интересных проектов будет выполнено.

- А самим садоводам эти реформы жизнь облегчат?

- Для садоводов это будет большой плюс, причем во всех направлениях. Это и приведенная в порядок документация, и повышение комфорта, и безопасность, и многое, многое другое. Мы больше не будем работать по старинке, когда на майских семинарах председатели СНТ поднимали руки и наперебой кричали: «У меня проблема с дорогой! У меня проблема с водой! У меня проблема со светом!» и так далее. Мы определили вектор движения на следующее десятилетие, и губернатор Александр Дрозденко поддерживает эти идеи, но, чтобы всё работало, нужно перестроить систему взаимоотношений и ликвидировать хаос. Десятилетиями жили, как в поговорке: «Нас невозможно сбить с пути – нам всё равно, куда идти». Сегодня мы меняем стереотип. Садоводы – это абсолютно другие люди, которые поддерживают русскую культуру земледелия и решают вопросы продовольственной безопасности.

Беседовала Екатерина Дзюба