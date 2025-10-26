«Гатчинская Романсиада» приглашает

31 октября в столицу Ленинградской области съедутся молодые исполнители-студенты творческих вузов, а также профессиональные исполнители из разных уголков нашей страны. Всего на конкурс в разных категориях прислано более 60 заявок.

Демонстрировать своё умение владения жанром конкурсанты начнут с 11 часов утра в концертном зале Детской музыкальной школы имени М.М. Ипполитова-Иванова, вход для зрителей свободный.

Жюри «Гатчинской Романсиады-2025» и в этом году обещает быть представительным: народный артист России, солист Михайловского театра Николай Копылов, заслуженная артистка Санкт-Петербурга, оперная дива Мария Литке, золотой тенор России Евгений Южин, председатель Межрегионального Союза концертных деятелей Людмила Шепелёва, бессменный руководитель и организатор московской «Романсиады» Галина Преображенская.

В первый день ноября в музыкальное состязание вступят исполнители-любители, их голоса можно будет услышать в Голубой гостиной Гатчинского ДК, где после конкурсных выступлений состоится концерт студентов класса профессора Нижегородской консерватории Ирины Шабординой, мастер -класс от Марии Литке и торжественная церемония награждения лауреатов и дипломатов «Гатчинской Романсиады-2025». Вход на эти мероприятия свободный. Ведущей конкурсных прослушиваний выступит актриса и режиссер Юлия Мартынова.

Гала-концерт конкурса с участием мастеров жанра и лауреатов прошлых лет состоится в театральном зале Гатчинского дворца 2 ноября в 19.00. Проведут его художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Дёмин и актриса «Петербург-концерта» Анна Фомичёва. Билеты можно приобрести онлайн.