«Наш посёлок – ровесник Победы»

Ведущие Екатерина Прутская, Сергей Лысов и Юлия Головченко под музыкальное сопровождение открыли праздник торжественными стихами почетного жителя поселка Аллы Ивановны Мельниковой:

Наш поселок –ровесник Победы,

Вырос он из лесов и болот.

Здесь трудились отцы, наши деды,

Что в боях сокрушили врагов.

С Днем рожденья, поселок любимый!

Озарен ты Победной весной.

Наша гордость и радость, и сила.

Оставайся всегда молодой!

Ведущие представили страницы истории родного поселка, рассказали о его замечательных людях, старожилах-первопроходцах, об их огромном вкладе в развитие поселка, силе духа и о том, чем живет поселок сегодня.

Поселок Кобрино вырос на месте болот и лесов. В апреле 1945 года на кобринскую землю по вербовке приехали первые строители и рабочие. Это были парни и девчата из Воронежского края. Их расселили в частных домах жителей д. Кобрино и в здании старой финской церкви, что стояла на кургане за речкой Кобринкой. Этим первопроходцам и местным жителям, только что вернувшимся с фронта, в тяжелейших условиях пришлось осваивать Кобринские болота, которые таили в себе огромные запасы энергетического сырья – торфа, «бурого золота». В этом сырье остро нуждались Ленинградские ТЭЦ для возрождения жизни города, пережившего суровую блокаду.

Росло и развивалось торфопредприятие, и вместе с ним из года в год набирал силу и молодой поселок торфяников. Строились общежития для рабочих, жилые дома, появилась первая главная улица – Центральная, а от нее, как лучики, расходились малые улочки.

Люди осваивали крайне необходимые профессии. Нередко женщины управляли тракторами, бороздили огромные торфяные поля. Заработали рабочая столовая, пекарня, амбулатория, школа, детсад, ясли, клуб, банно-прачечный комбинат. Появились спортивные площадки, парковые зоны, футбольное поле и хоккейная коробка, рукотворный «Островок любви» на реке Кобринке с серебристыми ивами. Множество цветов и деревьев украсили поселок. И через 20 лет он стал одним из лучших рабочих поселков Ленинградской области. Всё это помогало людям жить, трудиться, отдыхать, мечтать, любить, заводить семьи. Для многих первопроходцев Кобринская земля стала родной – второй малой родиной.

К сожалению, очень многих уже нет с нами, но остались их дети и внуки, которые тоже любят свой родной поселок. И мы, сегодняшние жители поселка, говорим спасибо его основателям, всем труженикам, руководителям торфопредприятия, которые прошли суровыми дорогами Великой Отечественной войны и своим мирным самоотверженным трудом в послевоенные годы разрухи сумели сделать так, что на карте Ленинградской области появился поселок Кобрино.

На празднике в «Здравице» во славу земли Кобринской были отражены знаменательные страницы истории родного края, названы имена людей, творящих эту историю. «Здравица» написана в стиле русских былин, что придало ей особый колорит, особую красоту русской народной речи.

Восторженно гости праздника встретили одну из исполнительниц «Здравицы» Татьяну Михайлову, которая в красочном русском народном костюме с праздничным караваем, сохраняя обычай русского хлебосольства и гостеприимства, обратилась ко всем гостям праздника:

Ой, вы гой еси, люди добрые,

По обычаю славному русскому

Каравай сей душистый отведайте

По щепоточке да по крошечке,

Сразу силушки в теле прибавится,

Сразу доброе в сердце припомнится.

Всем вам солнышка самого ясного,

Всем вам небушка самого синего

И всем счастья большого личного,

И здоровья на долгие летушки!

Концертную программу открыли воспитанники детского сада № 36: вместе со своей любимой воспитательницей Т.В. Михайловой они представили поэтическо-музыкальную композицию, а учащиеся 4 класса Кобринской школы с огоньком исполнили частушки на местные темы (руководитель – учитель Г.А. Гасюнас).

Порадовал гостей кобринский вокальный ансамбль «Рябинушка» (музыкальный руководитель – О. Мильцына), которому в октябре исполняется 35 лет. И все эти годы он дарил кобринцам замечательные песни. А на празднике прозвучала одна из любимых «Кобрино – ты капелька России».

Тронуло старожилов выступление солистки Александры Савоненко, исполнившей «Кобринский вальс», слова которого написала молодая жительница поселка Людмила Гостяева к его 33-летию. При первых же аккордах всколыхнулись сердца, вспомнилась молодость, всё самое светлое и дорогое.

Постарались участники детской вокальной студии «Чижик» (музыкальный руководитель –

А. Савоненко), юные участники вокально-театрального коллектива «Аллегория» (музыкальный руководитель – А. Молодецкая).

Со знаменательной датой кобринцев поздравили специалист комитета по местному самоуправлению администрации Гатчинского округа Николай Ко-тов и глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко. Аплодисментами жители встретили новость о том, что на месте старой пекарни намечается открытие сквера Памяти создателям поселка.

Среди почетных гостей праздника – заслуженный работник культуры Российской Федерации Н.Ф. Петунин. Он 30 лет плодотворного творческого труда отдал кобринской земле, создал удивительный вокальный ансамбль «Рябинушка», песни которого звучат и поныне. Маэстро приехал поздравить кобринцев вместе со своим вокальным ансамблем «Русская душа», в исполнении которого прозвучали замечательные музыкальные композиции.

Поделилась своими воспоминаниями коренная жительница поселка, неутомимый, неравнодушный человек, много сил, труда, любви отдавшая поселку, дочь торфяников, ныне председатель общественного совета и организатор волонтерского клуба «Берегиня» И.В. Куликова.

Успехами и победами поселок обязан не только трудовому энтузиазму людей, но и руководителям торфопредприятия и работникам местного самоуправления. Все они участники Великой Отечественной войны. Это первый директор торфопредприятия Андрей Петрович Панкин, Юрий Дмитриевич Бедрицкий, Иван Алексеевич Механиков, Михаил Павлович Афанасов, Васи-лий Андреевич Борисенко, Михаил Дмитриевич Белкин, Петр Григорьевич Ершов, Владимир Васильевич Захаров и Николай Семенович Смирнов, награжденные орденами и медалями за боевые заслуги.

Поселок вместе со всей страной пережил годы перестройки, лихие 90-е, нелегкие нулевые, продолжая развиваться. Более 40 лет успешно продолжалась работа торфопредприятия. Позднее на кобринскую землю прибыл новый молодой работящий народ во главе с В.С. Жуковым. Это работники ПМК. Одержимые, целеустремленные, они за короткий срок расширили рамки поселка, построили пять много-

этажных жилых домов. Планировалось заменить старый деревянный жилой фонд и построить новый Дом культуры. Но этому не суждено было сбыться. Но были построены торговый центр и новое здание администрации. В последнее время появились новые торговые точки, порадовал Приречный парк, ставший отличным местом отдыха кобринцев, отреставрирован старый скверик на ул. Центральной, появились новые детский площадки.

На празднике чествовали самых активных жителей поселка, старожилов-долгожителей, волонтеров, оказывающих помощь участникам СВО, а также тех, кто в этом году создал семью, молодых родителей, у которых в этот юбилейный год родились маленькие кобринцы, а также достойные семейные пары, живущие в браке более 25 лет. Среди них семья Тамары Александров-ны и Анатолия Владимировича Блудовых.

Были отмечены люди с активной гражданской позицией. Среди них – учителя Галина Акбаровна и Василий Алексеевич Костенко, которые с начала возникновения Всероссийской акции «Бессмертный полк» собрали и оформили 70 портретов кобринских участников войны. С этими портретами 9 мая шествуют по улицам поселка школьники, родители, жители к братскому захоронению, чтобы поклониться солдатам Великой Победы.

Много сил отдала развитию местного самоуправления на территории Кобринского поселения Любовь Сергеевна Зяблова. Она была заместителем главы Кобринского поселения, возглавляла Совет ветеранов войны и труда, а сейчас Любовь Сергеевна принимает активное участие в волонтерском движении.

Привлекли внимание участников праздника фотостенды, посвященные истории поселка.

Хочется выразить признательность и благодарность организаторам, работникам культуры, которые, несмотря ни на какие трудности и потерю здания Дома культуры после пожара в 2010 году, продолжают активно трудиться, и нынешний праздник тому подтверждение. Творчество продолжает жить и развиваться на кобринской земле, открывая новые молодые таланты.

Особое спасибо хочется сказать заведующей поселковой библиотекой Н.М. Прутской. Ей выпал огромный объем работы по реализации праздничного проекта. Она сделала всё возможное, чтобы праздник состоялся и оставил добрый памятный след.

А наши ведущие еще раз поздравили всех гостей с 80-летием поселка. Поблагодарили всех участников, организаторов праздника, гостей за теплый прием, дружные аплодисменты, благодарные улыбки. Пожелали крепкого здоровья, плодотворных будней и новых радостных праздников, процветания родному поселку. И сколько бы ни прошло лет, поселок Кобрино останется всегда молодым, потому что он родом из славного Победного мая 1945 года.

А.И. Мельникова, почетный житель поселка