Область выделила субсидии на газификацию

Средства на компенсацию расходов по газификации индивидуальных домов региона в Ленинградской области выделяют с 2013 года. В 2013-2021 годах перечислено более 500 млн руб. Субсидии направляются на проведение газопровода по участку владельца дома и покупку газового оборудования — плит и котлов.

«В 2022 году максимальная сумма субсидии на домовладение составляет 300 тыс. руб. для ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, 200 тыс. руб. — для льготников и 180 тыс. руб. — для других жителей. В 2022 году сумма, которая выделяется из бюджета области, увеличена — предусмотрено уже 115 миллионов рублей. При увеличении числа заявок, поступивших от жителей, летом из бюджета будут выделены дополнительные средства», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Отметим, до конца 2024 года АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» планирует догазифицировать в регионе более 58 тысяч домовладений. В 2021 году компания подвела газопроводы к границам 3 084 земельных участков в 115 населённых пунктах. Выполнено подключение 464 домовладений. От жителей Ленинградской области принято в работу более 17 тысяч заявок.

Заявки на догазификацию принимаются через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.