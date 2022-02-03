Область выделила субсидии на газификацию

Средства на компенсацию
расходов по газификации индивидуальных домов региона в Ленинградской области
выделяют с 2013 года. В 2013-2021 годах перечислено более 500 млн руб. Субсидии
направляются на проведение газопровода по участку владельца дома и покупку газового
оборудования — плит и котлов.
«В 2022 году максимальная
сумма субсидии на домовладение составляет 300 тыс. руб. для ветеранов ВОВ и
приравненных к ним лиц, 200 тыс. руб. — для льготников и 180 тыс. руб. — для
других жителей. В 2022 году сумма, которая выделяется из бюджета области,
увеличена — предусмотрено уже 115 миллионов рублей. При увеличении числа
заявок, поступивших от жителей, летом из бюджета будут выделены дополнительные
средства», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской
области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
Отметим, до конца 2024
года АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» планирует
догазифицировать в регионе более 58 тысяч домовладений. В 2021 году компания
подвела газопроводы к границам 3 084 земельных участков в 115 населённых
пунктах. Выполнено подключение 464 домовладений. От жителей Ленинградской
области принято в работу более 17 тысяч заявок.
Заявки на догазификацию
принимаются через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, на сайте
www.gazprom-lenobl.ru, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале
Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах
компании.