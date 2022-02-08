Блокадники благодарят за заботу

Блокадники благодарят за заботу

В Гатчинском районе прошли памятные мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В поселениях района состоялось множество акций и благотворительных мероприятий в честь Дня Ленинградской Победы.

Рубрики : Общество     08 Feb 2022

Особым вниманием были окружены ветераны, объединенные Гатчинской общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда». От имени блокадников со словами благодарности в редакцию обратился председатель организации Константин Николаевич Ермаков.

- Огромное спасибо коллективу и управляющей гатчинского ресторана «Пхали-Хинкали» Виктории Король за чуткое, внимательное отношение к блокадникам, за организацию благотворительного обеда и исключительно благоприятное обслуживание. Для нас это не просто обед, а возможность встретиться, пообщаться между собой и, главное, почувствовать себя нужными, востребованными, - поделился Константин Николаевич.

Ветераны вспомнили свое детство, блокаду, эвакуацию, поговорили о дне сегодняшнем. Встреча прошла в уютной и теплой атмосфере.

Татьяна Можаева

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