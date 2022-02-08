Блокадники благодарят за заботу

Особым
вниманием были окружены ветераны, объединенные Гатчинской общественной
организацией «Жители блокадного Ленинграда». От имени блокадников со словами
благодарности в редакцию обратился председатель организации Константин
Николаевич Ермаков.
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Огромное спасибо коллективу и управляющей гатчинского ресторана «Пхали-Хинкали»
Виктории Король за чуткое, внимательное отношение к блокадникам, за организацию
благотворительного обеда и исключительно благоприятное обслуживание. Для нас
это не просто обед, а возможность встретиться, пообщаться между собой и,
главное, почувствовать себя нужными, востребованными, - поделился Константин
Николаевич.
Ветераны
вспомнили свое детство, блокаду, эвакуацию, поговорили о дне сегодняшнем.
Встреча прошла в уютной и теплой атмосфере.
Татьяна Можаева