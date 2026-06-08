Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 июня

Гордость Гатчины – большой дворец-музей – отметил свое 260-летие. Летом 1766 года в основание дворца был заложен первый камень, и сегодня, спустя два с половиной века, Гатчинский дворец предстает перед нами во всем своем великолепии. В день юбилея были торжественно открыты еще два отреставрированных объекта – Горбатый мост и двор Кухонного каре, а на бастион дворцового плаца спустя 85 лет вернулись пушки-«единороги».