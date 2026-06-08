Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
09.06.2026 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
ЖК Верево Сити.
09.06.2026 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона).
09.06.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская.
09.06.2026 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ:
д. Дубицы,
д. Малые Борницы.
09.06.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Ронилово,
д. Питкелево.
09.06.2026 с 10:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
п. Сусанино.
09.06.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.