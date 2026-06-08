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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.06.2026 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

ЖК Верево Сити.

 

09.06.2026 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (промзона).

 

09.06.2026 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская.

 

09.06.2026 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское ТУ:

д. Дубицы,

д. Малые Борницы.

 

09.06.2026 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Ронилово,

д. Питкелево.

 

09.06.2026 с 10:00 до 17:00

Сусанинское ТУ:

п. Сусанино.

 

09.06.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.