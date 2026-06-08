Гатчинская семья заботы

В зале Дома культуры собрались работники и ветераны отрасли соцобслуживания населения Гатчинского округа. С приближающимся профессиональным праздником, который отмечается 8 июня, всех поздравили руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- Стало доброй традицией встречать этот профессиональный праздник нашей замечательной гатчинской семьей, – сказала Людмила Николаевна. – Я счастлива выразить огромную признательность всему сообществу социальных работников гатчинской земли. Сегодня соцзащита Российской Федерации представляет собой сильнейшую систему, которая формировалась не одно столетие. И многое связано именно с Гатчиной, где еще в императорской России был создан сиротский институт. Огромное спасибо ветеранам всех лет – за преемственность самых лучших традиций в сфере социальной защиты наших земляков. Спасибо, дорогие коллеги, за то, что вы есть, за то, что помогаете людям, заботитесь, дарите надежду. И я искренне хочу пожелать, чтобы то добро, которое вы несете людям, сторицей возвращалось каждому из вас.

На празднике в Доме культуры представителям социальной сферы было вручено более четырех десятков наград. Благодарность Министерства труда и социальной защиты РФ за многолетний безупречный труд получили сотрудники Сиверского ресурсного центра по содействию семейному устройству: библиотекарь Ольга Вимбе, учитель-дефектолог Елена Мжельская и педагог дополнительного образования Елена Никольская.

За добросовестный труд в сфере социальной защиты населения почетной грамотой главы Гатчинского округа награждены представители Центра соцзащиты населения в Гатчинском округе: директор Екатерина Битель и начальник отдела организации социальной поддержки отдельных категорий граждан Людмила Гейде.

Благодарности главы Гатчинского округа удостоены сотрудники Гатчинского дома реабилитационного проживания, медико-социального центра, Центра соцзащиты, Центра медицинской техники, ООО «Современная медицинская служба», центра социального назначения «Конкордия-Плюс», Школы третьего возраста, Гатчинского реабилитационного центра для детей «Дарина».

Почетная грамота администрации Гатчинского округа вручена начальнику сектора социального обслуживания Центра соцзащиты населения в Гатчинском округе Анне Климановой. Благодарность администрации Гатчинского округа объявлена сотрудникам Центра медико-социального назначения, Сиверского ресурсного центра, Гатчинского реабилитационного центра «Дарина», ООО «Стомамедсервис», Медико-социального центра, Центра социальной защиты населения, Гатчинского дома реабилитационного проживания, Центра медицинской техники.

Благодарственным письмом совета депутатов и администрации Гатчинского округа награждены социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Татьяна Двойняк, Юлия Соловьёва и Анна Фёдорова.

За многолетний труд по социальному сопровождению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, большой личный вклад в работу по профилактике социального сиротства, пропаганду семейных ценностей благодарственным письмом совета депутатов и администрации Гатчинского округа поощрена социальный педагог фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» Галина Патрушева.

За постоянное участие в обеспечении медицинской безопасности на массовых мероприятиях и надежное социальное партнерство благодарственным письмом совета депутатов и администрации Гатчинского округа награжден заведующий Гатчинской подстанцией скорой помощи Александр Чуличков.

Также благодарственных писем окружного совета депутатов и администрации удостоены коллективы комитета финансов, комитета по культуре и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Гатчинского округа – за добросовестный труд, отзывчивость, готовность оказать содействие в решении социальных задач.

Традиционно искренние и теплые поздравления с Днём социального работника получила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, отдавшая несколько лет социальной работе.

С профессиональным праздником работников социальной сферы поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, Людмила Тептина и Татьяна Бездетко.

- Сегодня здесь, в этом зале, собралась часть большой ленинградской семьи заботы, которая сегодня насчитывает в своих рядах более 9000 человек. 53 государственных предприятия и организации работают в сфере социальной защиты, а всего более 100 предприятий и организаций в Ленинградской области занимаются добрыми делами. 62% из них – это негосударственные социальные организации. Еще 15 лет назад финансирование социальной сферы региона было совсем небольшим, а сегодня сфера социальной защиты профинансирована на сумму 55 млрд рублей. Более 140 видов социальных льгот применяется в Ленинградской области. Это говорит о том, что бюджет Ленинградской области всегда был и остаётся социально ориентированным. И всё это стало возможным только благодаря тому, что есть люди, кто без устали отдаёт своё время, своё внимание тем, кто нуждается в помощи и защите, – сказала Татьяна Бездетко в своем выступлении.

За многолетний добросовестный труд в сфере социальной защиты населения благодарность Законодательного собрания Ленинградской области объявлена начальнику хозяйственного отдела Гатчинского дома реабилитационного проживания Тамаре Киселёвой.

Благодарственными письмами депутатов областного парламента поощрены сотрудники гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Ольга Осипчук, Наталья Смирнова и Наталия Якубенко.

За высокий профессионализм, душевную теплоту и достойное выполнение врачебного и сестринского долга по уходу за пациентами госпиталя благодарственным письмом Заксобрания Ленобласти награждена Вырицкая районная больница. Также благодарственные письма вручены коллективам добровольческого движения «Ангелы тыла», военно-патриотического клуба «Рокот» Ленобласти, Государственного юридического бюро Ленинградской области, Школы третьего возраста, АНО «Особые ребята».

В праздничной концертной программе приняли участие творческие коллективы – танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», цирк «Гротеск», студия сольного пения, театральная студия «Контакт», кавер-группа «Дежавю», а также прославленные исполнители Борис Демин и Ирина Шведова.

Андрей Соколов