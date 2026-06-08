Аллея Павла I преображается

В январе между администрацией Гатчинского округа и областным комитетом ЖКХ было заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды – на благоустройство 12 общественных пространств в Гатчинском округе. Одно из таких пространств – сквер на аллее Павла I. В апреле был заключен муниципальный контракт с проверенным подрядчиком – производственно-строительной фирмой «Корт». Работы начались.

Общая площадь сквера – 2,9 га. В рамках контракта выполняются ремонтно‑восстановительные мероприятия, направленные на улучшение и приспособление объекта культурного наследия к современной городской среде. К концу мая подрядная организация закупила малые архитектурные формы, частично выровняла ландшафт для предотвращения подтапливания отдельных участков. Сейчас ведутся работы по прокладке наружного освещения, кабельных линий видеонаблюдения, обустраиваются пешеходные дорожки с бортовым камнем и покрытием. У входа на предприятие «ОДК‑Сервис», возле памятников первой подводной лодке и «Фарману», производится замена существующего плиточного покрытия.

Кроме того, на территории сквера ведутся работы по перекладке тепловых сетей путем изменения трассировки. К ремонту сетей водоснабжения и водоотведения приступил Гатчинский «Водоканал». Ориентировочно, работы сетевых организаций должны быть завершены в июле‑августе.

Также в рамках проекта создания туристического информационного портала «Хочу в Гатчину» в сквере предусмотрено размещение двух информационных киосков.

Ход благоустройства в аллее Павла I, находящейся в зоне объектов культурного наследия, проверила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим:

- Конечно, для города это очень важный проект. Подрядчик работает по графику, и одновременно идет замена инженерных сетей – теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ведется прокладка линий наружного освещения и видеонаблюдения. К концу года все работы в аллее Павла I должны быть завершены.

Сквер благоустраивается в рамках госпрограммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

До 12 июня жители Гатчины выбирают дизайн-проект благоустройства новой общественной территории, которая появится в 2027 году. Гатчинцы по результатам рейтингового голосования выбрали для обновления бульвар «47 регион» – территорию вдоль ул. Рощинской на участке от пр. 25 Октября до ул. Чехова. На выбор жителей представлены два варианта преображения территории. Проголосовать за понравившийся проект можно на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.

Андрей Соколов