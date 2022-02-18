Донецк: между войной и миром

Признаюсь,
писать в этот раз не хотелось. Чем дальше затягивается эта война, тем сложнее
обсуждать ее с дончанами. Но я — журналист. И я понимаю, как важно донести до
всего мира голоса из Донецка - громкие, тихие, слезы дончан, их смех. А смех у
донецких — особенный. Хотите услышать — приезжайте в Донецк.
Вопросы
дончанам задавать тоже трудно. Ладно, пусть будет хотя бы самый дурацкий из
них: «Ребят, что бы вы хотели бы передать миру, если бы могли?» Смеются в
ответ: «Напиши, что мы живем, работаем, занимаемся своими делами — подставь
дальше сама (боремся с коронавирусом, болеем, лечимся, сидим на школьной
«дистанционке», идем в школу, учимся в институте...). Да, нам страшно, но мы —
готовы».
Донецк:
14 февраля 2022 года
Этот
день можно было бы назвать историческим. После нескольких недель безумного
нагнетания со всех сторон Государственная Дума приняла решение признать
независимость воюющих республик Донбасса — ДНР и ЛНР.
Кстати,
с той стороны окопов республики называют некрасиво — ОРДиЛО (отдельные районы
Донецкой и Луганской областей). Мой тонкий слух не воспринимает эту аббревиатуру,
поэтому я буду называть эту землю Новороссией. И да будет так...
Повторюсь,
14 февраля 2022 года можно было бы назвать исторической датой. А по сути, на
столе у главы Российского государства оказался некий важный документ, который
может быть подписан, а может быть, и нет. Очевидно, в зависимости от неких
обстоятельств. Не мне судить об этих обстоятельствах — есть в мире многое, что
не известно ни мне, ни мудрецам... Для меня прежде всего важны голоса — голоса
Донбасса. Голоса Новороссии...
А
голоса эти на удивление осторожны. Понять их можно: за столько лет — столько
провокаций, обещаний и осторожных (или не очень) политических шагов и лозунгов.
А между тем, людям нужно жить, и они живут. А кто-то просто выживает...
В
Донецке — тихо, спокойно и чисто. В
отличие от 2014-2015 годов магазины полны разных продуктов. В основном,
производства России и Беларуси. Есть, конечно, и что-то своё. Есть на самом
деле всё — были бы деньги. С последним — увы, туго...
Воюющий
город давно уже перешел в эконом-режим: закрыты роскошные бутики и точки
«продавцов воздуха». Безмолвствует знаменитый стадион «Донбасс-Арена»,
построенный от всей олигархической души к футбольному чемпионату «Евро-2012».
Но парк рядом с ним ухожен и чист.
До
сих пор не восстановлены разбитые украинскими снарядами большой дворец молодежи
«Юность», дом культуры в Калининском районе, и многое-многое другое...
О
политике здесь говорят неохотно: за восемь лет этой странной войны слова
политиков давно уже потеряли всякий смысл. Но у каждого — свои маркеры. Самые
достоверные — у тех, кто живет на «линии соприкосновения», и у тех, кто в
ополчении, то есть в армии ДНР.
А
там — свои наблюдения и, если хотите знать, полная боевая готовность.
Готовность ко всему. Готовность и (не могу не добавить) надежда. Надежда на то,
что если что-то случится — Россия придет на помощь.
15
февраля: накануне объявленной войны
Дата
Х звучала из каждого «утюга» - 16 февраля. А может быть, 14 или 15-го...
Донецкие невесело подшучивают над такой точностью: война здесь и не кончалась.
15 февраля я вышла в город, чтобы увидеть и услышать, что происходит накануне
этого самого часа Х.
В
городе — весна. Солнце ослепительное. Бродят по черной земле черные лоснящиеся
грачи. Они никуда не улетали этой короткой зимой, конкурируя с белками в борьбе
за орехи. Упрямо лезут из земли зеленые перья первоцветов. Их жаль: все может
измениться в один момент, и тогда их засыпет снегом...
Бульвар
Пушкина в Донецке — знаковая улица.
Пешеходная зона, местный Арбат. Важный момент — использовать бульвар Пушкина в
качестве маркера можно, только учитывая общую обстановку. Желательно,
международную. Или хотя бы местную, с учетом так называемой «линии
соприкосновения». Обращать внимание стоит на всё — на многочисленные кафешки
вдоль бульвары, включая дорогие, элитные, на состояние добротных детских
площадок.
Тихо,
мирно, не слишком оживленно. Людей на улицах немного — вторник, рабочий день,
все заняты своими делами. Вот мужчина оживленно с кем-то переговаривается по телефону
— обсуждает какую-то срочную продажу. Война войной, а бизнес — по расписанию.
Как и весна, впрочем...
Улицы
пестрят афишами. За время войны город сохранил свои театры. Труппы остались,
пережив самые тяжкие времена и блистая новыми постановками.
«Донбасс
Опера», или Донецкий театр оперы и балета — вот уж действительно, где радость и
наслаждение. Доницетти, Пуччини, Минкус... Здесь развивался блистательный
донецкий балет, прославленный в свое время Вадимом Писаревым. Кстати, Писарев и
сейчас творит в Донецке, а за годы войны успел создать и свою детскую балетную
школу.
Дальше
— музыкально-драматический театр: «Тартюф», «Дарю любовь», «Лодочник», «Полная
гармония»... Городская филармония: Шуман, Сен-Санс, Бетховен, Скрябин... Цены
на билеты — очень доступные, концерты и постановки — каждый день.
16
февраля: день «не случившейся» войны
Войну
ждали на самом деле в ночь на 16 февраля. Ну не то, чтобы ждали: город спал,
утомленный дневными трудами. Утром — уже привычный созвон с родными и друзьями:
все хорошо? Было тихо? Родные смеются, успокаивают, привычно поругиваются.
Война не началась — кто бы сомневался!
Завариваю
крепкий кофе и снова — на прогулку по городу. Боевой техники, как и военных, в
городе не замечено. Порадовал трактор с прицепом в центре города — собирал
мусор после весенней уборки в городском сквере.
Минуя
одну из главных артерий Донецка, улицу Артема, снова выхожу на бульвар Пушкина.
Каждый раз с удовольствием рассматриваю здешние скульптурные композиции. В
Донецке они массивные, нарочито грубо вытесанные - «скифские»...
Пройдя
вдоль бульвара, выхожу еще на одну знаковую пешеходную зону — сквер у
городского Дома пионеров (так когда-то назывался дом детского творчества «на
Пожарной»). Здесь сохранились интересные барельефы времен соцреализма. В сквере
— все те же «скифские» скульптуры:
«...Да,
скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
С
раскосыми и жадными очами!
...О,
старый мир! Пока ты не погиб,
Пока
томишься мукой сладкой,
Остановись,
премудрый, как Эдип,
Пред
Сфинксом с древнею загадкой!..» (А. Блок)
17
февраля: «Опять Бах в репертуаре с утра»
Так
горько шутят дончане, когда снова слышат звуки обстрелов. С утра в Донецке было
громко. В этот день власти ДНР и ЛНР и Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова
обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта в Донбассе.
С
утра под обстрелами из гранатометов, минометов, стрелкового оружия оказалась
почти вся линия фронта ЛНР, несколько населенных пунктов ДНР. В Донецке под
огнем ВСУ — все прифронтовые районы. Как говорят мирные жители, такой
интенсивности огня не было давно. Множество попаданий в жилые дома в обеих
республиках. Огонь ведут из орудий калибра 82-120 мм.
Минские
соглашения, говорите? - Нет, не слышали...
...У
реки
В
любой непонятной ситуации - иди к реке.
Река
Кальмиус пересекает город с севера на юг. Истоки - в Ясиноватском районе
Донецкой области; впадает в Азовское море в районе Мариуполя. Историки считают,
что именно на одном из притоков Кальмиуса в тринадцатом веке произошла
знаменитая битва на реке Калке - между татаро-монголами и объединенным
русско-половецким войском. После того сражения долго еще «Русская земля сидела
невесёлая»...
Накануне
весны на реке можно увидеть всего лишь две краски - синюю и коричневую. Всего
две, но сколько в них надежды...
Дойти
до реки, перейти границу между льдом и водой. Перейти мост рядом с дамбой.
Терриконы теперь — как на ладони. На толстом доплотинном льду — толстые
рыбаки-пингвины. Шумит камыш, молчат деревья...
Да,
всё на своих местах. Гигантский памятник нависает над городом охранной
грамотой: поди тронь мой народ. И герои - на своих местах. К старым добавились
новые: Арсен, Гиви, Александр. И даже Иосиф — певец всея Руси и Донбасса.
Кстати, Мотороле очень пошел бы греческий шлем. Ахейские мужи... Как там у
Мандельштама дальше было?
«И
море, и Гомер – все движется любовью.
Кого
же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И
море черное, витийствуя, шумит
И
с тяжким грохотом подходит к изголовью...»
На
высоком берегу - маленький каштан. Кто-то посадил его здесь в свой самый
лучший, самый прекрасный свой день — в честь своей большой любви. Назвал его
«Бусинкой».
Каштаны
растут быстро во времена мира, но долго во времена войны. Но слабое деревце
можно подпереть, а войну можно попытаться заговорить. Написать нечто вроде:
«То, что с нами было, никогда до конца не пройдет и бесследно не исчезнет,
никогда до конца не забудется, не повторится, и точно, никогда не будет ничего,
хоть немного похожего...» И подписать: «Только свети, свети...»
Всё
тоже 17 февраля: вечер
К
концу дня стало известно о решении властей Донецка эвакуировать жителей
прифронтовых районов.
Еще
одна новость — волевым усилием «потусторонних» сил назначена новая дата
российского «вторжения»: воскресенье, 20 февраля.
В
городе поднялся сильный ветер. Погода, похоже, меняется. Возможно, будет снег,
который заметет, наконец, упрямые перья первоцветов. Но это ненадолго. Всему —
свой черед: зиму сменит весна, весну — лето и так далее. Все будет, как прежде,
и все будет иным, потому что нельзя войти в одну и ту же реку — дважды...
Юлия
Лысанюк
Донецк, 17 февраля 2022 года.