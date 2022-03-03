4 марта в Гатчине отключат воду
Завтра в Гатчине отключат холодную воду
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 04.03.2022г. с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина:
ул. Володарского, д. 39.
Ул. 7 армии д. 27
Ул. Чехова д.18
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.