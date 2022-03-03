Переходящий кубок - хоккеистам Коммунара
В Кобринском поселении прошло очередное заседание совета глав городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района. В завершении заседания состоялась церемония награждения. А началась она со спортивных достижений.
Рубрики: Спорт
По итогам сезона первое место в чемпионате Гатчинского района по хоккею с шайбой среди мужских команд занял хоккейный клуб города Коммунара. Переходящий кубок, учрежденный в 2014 году администрацией Гатчинского муниципального района, вручен главе администрации Коммунара Вере Пыжовой.
Татьяна Можаева
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