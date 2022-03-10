Область обеспечена запасами бензина

По информации нефтяного клуба Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в целом ситуация на топливном рынке региона, как и России, стабильная. Биржевая стоимость нефтепродуктов снижается, маржинальность положительная, соответственно, роста цены не ожидается. Цены на бензин в России растут гораздо медленнее, чем мировые цены на нефть. С учетом изменений в экспорте нефтепродуктов ожидается увеличение объемов топлива на внутреннем рынке.

Напомним, в Ленинградской области стабильно работает нефтеперерабатывающий завод ООО «Кинеф».