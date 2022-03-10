Область обеспечена запасами бензина
Нефтеперерабатывающая отрасль производит продукцию даже в больших объемах, чем требуется потребителям Ленинградской области.
Рубрики: Экономика
По информации нефтяного клуба Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в целом ситуация на топливном рынке региона, как и России, стабильная. Биржевая стоимость нефтепродуктов снижается, маржинальность положительная, соответственно, роста цены не ожидается. Цены на бензин в России растут гораздо медленнее, чем мировые цены на нефть. С учетом изменений в экспорте нефтепродуктов ожидается увеличение объемов топлива на внутреннем рынке.
Напомним, в Ленинградской области стабильно работает нефтеперерабатывающий завод ООО «Кинеф».
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