«Школьные ботаны»: фильм, открывающий сердца

Съемки проходили четыре дня – в ПИЯФе, в школе № 8, в Доме культуры, в спорткомплексе «Арена» и в жилом секторе – на городской натуре. В фильме задействованы российские актеры театра и кино Евгений Дятлов, Евгений Воскресенский, Инна Гомес, а также гатчинские школьники.

Киноуроки – это, по сути, сериал из 99 серий. Идея заключается в создании детских игровых короткометражных фильмов и методических пособий к ним для проведения внеклассной воспитательной работы в школах России.

Как пояснила режиссер-сценарист проекта Елена Дубровская, количество серий соответствует школьному периоду жизни: 99 месяцев длится обучение в школе с 1 по 11 класс. А так как это воспитательная работа, а не просто кино, она должна быть системная: один урок в месяц.

Уже отснято 40 серий. Каждая серия посвящена одному положительному качеству: доброте, милосердию, смелости, честности, порядочности, любви, дружбе и т.д. Фильмы рассчитаны на определенный возраст детей, с учетом психологии. Поскольку, как подчеркивает режиссер Елена Дубровская, это иная форма кино – киноурок.

41-я серия – «Школьные ботаны» – посвящена такому понятию, как целеустремленность. Фильм снят при поддержке Научного сообщества России и Российского космического общества и по завершении съемок будет безвозмездно передан в школы России и ближнего зарубежья.

- Гатчинский фильм – для старшеклассников, и дарят его российские ученые школам страны, – говорит Елена Владимировна. – Мы хотим поддержать детей, которые решили посвятить жизнь фундаментальной науке. Во-первых, их не так много, а во-вторых, надо сформировать отношение общества к таким детям. Чтобы одноклассники относились по-другому к тем ученикам, которые решили заниматься наукой. Это очень важно сегодня, потому что наука приобретает важнейшее значение для страны.

В «Школьных ботанах» участвуют старшеклассники и профессиональные актеры. Не все дети гатчинские, потому что, как пояснила Елена Дубровская, в главных ролях нужно задействовать ребят, уже имеющих некий опыт в кино. Тем не менее, мы увидим на экране и гатчинских детей.

- Помимо того, что мы изучаем нравственные понятия, которые заложены в фильме, мы знакомим детей нашей огромной страны друг с другом, – говорит Елена Владимировна. – Дети Костромы узнают, как живут дети Сибири. А дети на Сахалине познакомятся с детьми Гатчины.

Проект уже транслируется во многих школах России – и не только. Например, в Донецкой и Луганской республиках он включен в обязательную программу. В школах Беларуси – в Гомельской, Брестской и Минской областях занимаются по проекту. Сейчас мы едем в Крым на премьеру фильма «Крым – школам России». Чувашия, Башкирия, Мордовия, Саха-Якутия уже подарили свои фильмы школам страны. Каждый регион хотел бы в этом участвовать. Теперь вот дети всей страны увидят Гатчину в «Школьных ботанах», узнают о существовании Петербургского института ядерной физики.

Актер Евгений Воскресенский, играющий в фильме ученого, признался, что в киноуроках участвует впервые и горячо одобряет этот проект:

- Сама идея – замечательная. Я считаю, что в учебный процесс надо внедрять игровые, театральные элементы. Эти киноуроки призваны направить детей, задать нужный вектор их развитию. А то в последнее время мы как-то подзабыли бессмертное произведение «Что такое хорошо, и что такое плохо».

По киношной традиции в первый день съемок 41-й серии состоялось торжественное мероприятие под названием «Бить тарелку». На крыльце школы № 8 собралась съемочная группа, зрители, представители Гатчинской администрации. Всех приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук. Тарелку с автографами участников фильма грохнули оземь на плитах школьного двора. Желающие собрали осколки – на память. Съемочная группа отправилась работать – снимать первые сцены в вестибюле Гатчинской школы № 8.

…Проект «Киноуроки» открылся в 2016 году. Короткометражки рекомендованы Министерством просвещения РФ, размещены на портале «Российской электронной школы», имеют прокат. Но, как заметила Елена Дубровская, главное другое: «Эти фильмы, как у нас говорят, эмоциональная открывалка сердца. Это ключик, чтобы отворить детские сердца – всему доброму и светлому».

Екатерина Дзюба