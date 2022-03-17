Россия и Беларусь сняли все ограничения на перемещение граждан

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами», - подчеркнул он на заседании правительства.

Вопрос обсуждался на последних переговорах премьеров двух стран. Мишустин подчеркнул, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционное давление в отношении России и Беларуси.

«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/17/rossiia-i-belarus-sniali-vse-ogranicheniia-na-peremeshchenie-grazhdan.html

Фото: Роман Щербенков