Россия и Беларусь сняли все ограничения на перемещение граждан
С 18 марта будут сняты все ограничения на перемещения граждан России и Беларуси в границах Союзного государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами», - подчеркнул он на заседании правительства.
Вопрос обсуждался на последних переговорах премьеров двух стран. Мишустин подчеркнул, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционное давление в отношении России и Беларуси.
«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/17/rossiia-i-belarus-sniali-vse-ogranicheniia-na-peremeshchenie-grazhdan.html
Фото: Роман Щербенков
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