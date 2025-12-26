Мечты сбываются: гатчинцы готовятся к новоселью

Накануне Нового года в Гатчинском округе к новоселью готовятся многодетные семьи, семьи участников СВО, а также дети-сироты. Для них приобретено 13 квартир.

Новый год – пора чудес и исполнения желаний. Это волшебное время, когда сказка оживает и превращается в реальность. Ведь у каждого, кто в этот день присутствовал в сказочном зале, качество жизни многократно изменилось в лучшую сторону.

Счастливых новоселов приветствовали вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин и глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- Сегодня знаковый день для вас, ваших семей и, конечно же, для нас, руководителей Гатчинского округа и Ленинградской области, – сказала, приветствуя новоселов, Людмила Нещадим. - Одно из преимуществ муниципальной реформы, которую мы провели в 2024 году, заключается в том, что теперь мы можем за счет бюджета округа решать жилищные вопросы жителей независимо от того, в каких населенных пунктах они проживают. Вы получаете ключи от благо-

устроенного жилья с учетом состава семей, и это важно. Мы единственные в регионе, кто реализует подобные программы. Сегодня имеют право на улучшение жилищных условий за счет муниципального бюджета семьи, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и прежде всего это многодетные семьи, имеющие в своем составе пять и более детей, семьи участников СВО, семьи с инвалидами и дети-сироты.

По словам Людмилы Нещадим, начиная с 2026 года, принято решение обеспечивать жилыми помещениями все многодетные семьи (от трех детей и более), признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Сейчас в округе на учете состоит 28 таких многодетных семей. Планируется, что в течение трех лет они смогут отпраздновать новоселье.

В 2025 году окружной администрацией из местного бюджета на квартиры для четырех многодетных семей, двух семей с инвалидами и двух участников СВО было выделено 58 млн рублей. Почти 160 млн рублей из областного и федерального бюджетов направлены на приобретение 43-х квартир для детей-сирот.

- Приятно быть вместе с вами в канун Нового года и разделить вашу радость. В эти дни, сколько бы нам ни было лет, мы всегда позволяем себе помечтать. Как здорово, что Дед Мороз помогает нам верить в чудо и получать в канун Нового года те подарки, о которых мы мечтаем, – поздравила новоселов Людмила Нещадим.

Первыми подарки принимали многодетные семьи. Ключи от квартиры в поселке Высокоключевой и новогодние подарки вручили Марии Лукашиной, воспитывающей пятерых детей. Лейле Ланг, маме четырех детей, предоставлена трехкомнатная квартира в городе Коммунаре. Жительнице поселка Высокоключевой Вере Ивановой, воспитывающей пятерых детей, вручены ключи от четырехкомнатной квартиры в деревне Малое Верево.

Многодетной маме, воспитывающей ребенка инвалида-колясочника, Оксане Васильевой из поселка Тойворово предоставили просторную квартиру в Гатчине, приспособленную для проживания маломобильного члена семьи.

Ключи от двухкомнатной квартиры в Гатчине получил участник специальной военной операции Станислав Никонов. На СВО он ушел добровольцем в 2022 году, потому что по-другому поступить не мог. Воевал три года. Рассказывать о себе не любит, расспрашивать не пришло время. Да и скромный он, и крайне немногословный. Мама Станислава – известный педагог, заместитель директора Таицкой школы Елена Никонова – призналась: «Мы много лет жили в двухэтажном деревянном доме барачного типа в поселке Тайцы. В доме не было никаких удобств. Воду, газ проводили сами. Но всё равно дом уже отжил свое. В 2017 году он был признан аварийным. Мы стали ждать переселения. Когда сын вернулся домой, я узнала, что есть специальная программа для участников СВО. По условиям мой сын как раз подходил под эту программу, и мы сразу подали документы. И вот Стасу вручили ключи! Не передать словами, какая это радость! Идет тяжелая война, мой сын три года провел в окопах, сражался с честью и доблестью. И сегодня он получил заслуженный и достойный подарок. В старом доме мы были прописаны вдвоем. И новую квартиру дали на двоих. Мы посмотрели, очень понравилось. Это прекрасный микрорайон в Гатчине, отличный дом на улице Рощинской и современная двухкомнатная квартира».

Церемония сопровождалась аплодисментами и добрыми напутствиями новоселам. Счастливыми обладателями собственных квадратных метров благоустроенного жилья стали 8 молодых юношей и девушек, в детском возрасте оставшихся без попечения родителей. Сейчас им от 18 до 28 лет, все получают профессию или уже работают.

Диана Степанова учится в Ленинградском областном колледже культуры и искусства по специальности «Народное художественное творчество, театральное творчество». Кирилл Сетковский работает в ООО «Производственная компания «Ленстройконструкция». Валерий Банников обучается банковскому делу в Петровском колледже в Санкт-Петербурге. Ангелина Зайцева учится в Петербургском педагогическом колледже им. Некрасова, ее специальность – «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Дмитрий Квашнин получает про-фессиональное образование в Удомельском колледже Тверской области. Оксана Бирючева работает в ООО «КристиКосметик». Анжела Елисеева получает профессию технолога-конструктора в Гатчинском государственном университете.

Ребята будут жить по соседству, в одном новом доме на ул. Куприна.

Новый год – это пора, когда мечты сбываются!

Татьяна Можаева