Мягкая женская сила Ирины Позиненко

Новогодние подарки бойцам

Волонтеры Ирина и Алексей Позиненко помогают воинам, ушедшим на фронт, с самого начала специальной военной операции. На фронте у них сын Виктор, но для этой супружеской пары и всех ее многочисленных помощников все наши ребята, которые там, – сыновья, все – родные.

Сейчас Ирина и Алексей Позиненко собираются в очередную поездку в зону СВО. Как обычно, повезут гуманитарную адресную помощь «за ленточку» – в подразделения, которые выполняют боевые задачи. Как всегда, едут вдвоем, сменяя друг друга за рулем в этой долгой, утомительной, а временами и просто опасной поездке.

Эта поездка для супругов Позиненко – уже девятнадцатая по счету, но на этот раз она будет не совсем обычной, а новогодней. Новый год – праздник обновления и надежд, который одинаково ждут и дети, и взрослые. И, конечно, не меньше, чем все мы, его ждут на передовой наши защитники.

- Мы уезжаем 28 декабря, – рассказывает Ирина. - Мы приняли решение быть с нашими ребятами в Новый год, поддержать их. Можно сказать, мы с супругом приедем к ним как Дед Мороз и Снегурочка. Мы повезем не просто вещи и продукты. У нас будет полная машина: подарки, мандарины, письма и открытки от детишек и взрослых. Это общий подарок от всех нас – кусочек домашнего тепла, уюта и памяти о том, что о них думают, их ждут и в них верят. Многие подарки сделаны вручную: их, как и детские письма, наши ребята очень ждут на фронте. Конечно же, будет и привычная, вкусная и полезная продукция от «Фронтового обеда 47»: супчики, мясные чипсы, энергетические батончики, сухофрукты, витаминные чаи и многое другое. Обязательно привезем домашний смалец и домашнюю квашеную капусту – ценный источник витаминов. В этом году бойцы получат особенные подарки – настольные игры футбол и хоккей. Ребята смогут поиграть, вспомнить детство и хотя бы немножко отдохнуть после боевых заданий.

Чудо, которое совершают обычные люди

Последние дни перед отправкой всегда самые сложные и суетливые. Нужно успеть всё: организовать, упаковать, подготовить. Но и в такой спешке чувствуется поддержка всех, кто принял участие в сборах и подготовке груза. За этой поездкой стоит титанический труд большой команды.

Как рассказала Ирина Позиненко, новогодние подарки для наших бойцов собирали всем миром. На передовую отправятся посылки от Сусанинского, Войсковицкого и Таицкого женсоветов, от учителей, родителей и учеников Сусанинской и Елизаветинской школ, от детского сада № 41. Целые горы овощей для супов насушили женщины из деревни Мыза. Семья Цветковых из Гатчины приготовила для ребят сушеные фрукты и овощи. Семья Сергуновых расфасовала молочные каши и душистый чай с травами и лимоном. Целую партию кур для приготовления супов и мясных чипсов передала семья Елены Спирковой.

- Сердечно благодарим каждого, кто откликнулся и помог нам собрать очередной груз для наших защитников! – говорит Ирина Позиненко. - Ваши руки, ваши сердца и ваша забота творят настоящее чудо. Пусть в суровые минуты наш скромный подарок напомнит каждому бойцу, что за его спиной – родная земля и огромная страна поддержки. Новый год – это всегда надежда на чудо, на мир и на возвращение домой. Спасибо, что делаете это чудо возможным!

Ангелы тыла – в действии

Как считает Ирина Позиненко, награда, которую она получила на конкурсе «Женщина года. СВО – Ангелы тыла-2025» – не только ее заслуга.

- Для меня большая честь получить такую высокую оценку: это дает новые силы работать еще больше и эффективнее, – говорит Ирина. - Но одна бы я ни за что не справилась. Я считаю, что этой награды достойны все, кто сейчас помогает нашим ребятам в тылу. Это заслуга нашей общей команды, всех людей, которые помогают. Мы гордимся нашими воинами, с честью выполняющими свой долг. Наша миссия – быть для них надежным тылом. Низкий поклон всем, кто их ждет и поддерживает. Вместе мы непобедимы!

- Ребята там не отдыхают, и мы здесь не имеем права на передышку, – подчеркивает она. - Работать мы будем всегда, пока не закончится война и наши ребята не вернутся. А как вернутся, мы их так же будем поддерживать.

Сусанинский женсовет, которым руководит Ирина Позиненко, не только активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону СВО, но и проводит большую работу в своем поселении, приходя на помощь всем, кто в ней нуждается.

- Мы всегда активно поддерживали ветеранов Великой Отечественной войны, – говорит она. - К сожалению, никого из них уже нет в живых. Но у нас остались дети войны, которые так много пережили. Мы стараемся встречаться с ними почаще. Приходим к ним с домашними пирогами, старясь окружить их своим теплом, заботой и любовью. Конечно, нам хочется узнать историю жизни каждого из них, чтобы она передавалась из поколения в поколение.

Как отмечает Ирина Позиненко, работа Сусанинского женсовета держится на инициативе и желании помогать людям.

- Женщины у нас разные, все интересные и энергичные, отзывчивые и целеустремленные, – говорит она. - В наш женсовет входят люди разных профессий и занятий: педагоги, многодетные мамы. Мы поддерживаем все семьи, чьи мужчины находятся сейчас на фронте. В женсовет вошла целая семья, глава которой погиб на СВО. И у мамы, и у дочки поменялась жизнь, причем кардинально: они поняли, что могут делать добро и помогать других.

20 декабря Сусанинский женсовет провел итоговое мероприятие в Сусанинском культурно-досуговом центре. Встреча получилась очень душевной, теплой и радостной: на нее съехались люди не только из разных уголков Гатчинского округа, но и из Санкт-Петербурга и Ломоносовского района. В уютной атмосфере обсудили итоги 2025 года, отметили тех, чья помощь бесценна, наметили планы на будущее.

- За год сделано очень много, – говорит Ирина. - Когда мы подводим итоги, я сама удивляюсь: неужели мы смогли столько сделать!

Отдельно поблагодарили активистов и земляков, которые постоянно поддерживают инициативы женсовета и помогают участникам СВО. Благодарственные письма от Сусанинского женсовета, комитета «Семей воинов Отечества», группы «Фронтовой обед 47» стали скромной данью уважения тем, кто трудится не покладая рук. Каждый участник встречи получил к Новому году душевный подарок – пряничные елочки, которые испекла участница Сусанинского женсовета Галина Булдакова.

Юлия Лысанюк