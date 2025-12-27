Награды — ленинградцам

«Каждый из награждённых получил высокую награду по праву и по заслугам. Но за каждым из них — поддержка коллектива, семьи, друзей и коллег. Особые слова благодарности — матерям-героиням. Поддержка семьи — основа государственной политики, и Ленинградская область стала лидером по росту числа многодетных семей и укреплению семейных ценностей. Отдельная благодарность — защитникам Родины, участникам СВО, их семьям и всем волонтёрам, которые создали сильную команду помощи. Ленинградская область второй год подряд входит в тройку лучших регионов России по итогам конкурса «Мы вместе». Регион демонстрирует рекорды в экономике, привлечении инвестиций, сельском хозяйстве и строительстве. Это результат труда многих людей — врачей, учителей, работников социальной сферы, журналистов, чиновников и общественников», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Среди награжденных — матери-героини: Ирина Махова воспитывает одиннадцать детей и двенадцать — Наталия Небогатова;

Участники спецоперации Виктор Епифанов награжден медалью Жукова, Андрей Ковров награжден медалью «За храбрость».

Ирина Дрозденко награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на посту директора «Мультицентра социальной и трудовой интеграции».

Александр Дрозденко награждён орденом Дружбы главой Донецкой Народной Республики за заслуги перед ДНР;

В регионе немало тружеников — врачей, строителей и работников культуры. Но есть подвиги, которые трогают до слёз. Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» награждён подросток Георгий Саматов. Не раздумывая, он прыгнул в ледяную воду и спас шестилетнего ребёнка, рискуя собой.