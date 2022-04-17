«Читайте, читайте, страницы листайте!»

«Книжкина неделя» открылась в детской библиотеке 6 апреля. Ребятам рассказали о том, как зародилась ежегодная традиция отмечать Неделю детской и юношеской книги. Вспомнили все вместе и сказки Корнея Чуковского, 140-летию которого посвящено это событие. А еще в этот день познакомились с современными детскими писателями, которые приехали из Санкт-Петербурга.

Имя Анны Игнатовой на самом деле очень хорошо известно маленьким читателям Гатчины. Анна Сергеевна — добрый друг детской библиотеки. Она часто привозит в Гатчину не только свои новые книги для малышей и подростков, но и захватывающие мастер-классы по лепке из пластилина.

В прошлом году Анна Игнатова стала победителем конкурса имени Корнея Чуковского в номинации «За лучшее произведение в прозе для детей от 8 до 12 лет» за сказку «Принцесса Торнада». Совсем недавно вышла из печати новая книга Анны Игнатовой — сборник стихов «Рифма для слона». Именно со стихотворений из этой книги и начала писательница встречу с гатчинскими ребятишками.

- У каждого стихотворения есть своя история, - рассказала Анна Сергеевна. - Стихи ведь пишутся не просто так. Нужен толчок, нужно впечатление, нужна идея, нужно вдохновение, которое откуда-то взялось! Что-то увидел, что-то услышал, с кем-то поговорил.

Так, например, идея к стихотворению «Рифма для слона» возникла у писательницы на встрече с детьми в детском саду, где она с ребятами играла в рифмы. Как оказалось, самая лучшая рифма для слона, это... слониха! Во всяком случае сам слон остался этим очень доволен:

«...Идет слониха по стихам

С улыбкой молчаливой.

А рядом с ней шагает слон,

Не в рифму, но счастливый!»

- Кажется, это самое главное, что должно быть в стихотворении — чтобы вы его прочитали, и вам стало хорошо. Рифмы, конечно, важны, но главное, чтобы в стихотворении было заключено какое-то счастье, - уверена Анна Игнатова.

Детский писатель Ирина Данилова побывала в Гатчине впервые. Ирина - участник Национального проекта «Культура», а также двукратный призер Корнейчуковской премии-2020 и многих других и других. В 2021 году была опубликована первая книга Ирины Даниловой для детей «Это не Тритон», получившая Аксаковскую премию по литературе-2021 в Оренбурге. А за ней вышли из печати и другие книги - «Как Самолётов бегал от пятёрок», «Конфетами Ти-Рекса не кормить» и «Какой нам Новый год».

- Нам интересно не только когда мы читаем, но и когда пишем сами, - говорит Ирина Данилова. - Когда детские писатели пишут, они часто вспоминают и свое детство.

Вот и для рассказа «Это не тритон» толчком послужили детские воспоминания и впечатления писательницы. По ее словам, этот рассказ — своего рода извинение перед всеми животными, которым она пусть и невольно, но делала что-то неприятное в детстве - например, очень любила их обнимать, а они от нее прятались. В конце своего выступления Ирина Данилова предложила ребятам разгадать свои непростые, но очень интересные стихи-загадки,

В этот день в библиотеке состоялось еще одно традиционное событие, приуроченное к Неделе детской книги — награждение лучших читателей прошлого года. На этот раз грамоты и подарки из рук детских писателей получили двадцать пять детей, среди которых и совсем маленькие читатели, и подростки.

Заслуженная награда ждала и библиотекаря младшего абонемента — Ольгу Обуховскую. Ольге Юрьевне вручили благодарность комитета по культуре и туризму Гатчинского района — за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздником Дня работника культуры.

7 апреля в библиотеке прошла литературно-музыкальная композиция по стихам детских поэтов «Это было в самом деле, это было как-то раз». Вместе с детьми пели песни давние друзья детской библиотеки - Екатерина Терентьева и Елена Сереброва. Встреча началась с замечательной песни на слова Юнны Мориц «Большой секрет для маленькой компании». А потом вместе спели и песни из мультфильмов «Бременские музыканты», «Чунга-Чанга», про кота Леопольда и про Чебурашку и даже шотландскую народную песню «У Пегги жил веселый гусь!» В рамках концерта состоялся разговор о детской поэзии как важнейшем средстве воспитания и развития наших детей.

В этот же день с гатчинскими ребятами встретилась писатель Ирина Зартайская — один из самых издаваемых детских авторов в России. Ирина Зартайская говорит на одном языке со своими читателями, поэтому ее книги так популярны, а встреча в гатчинской детской библиотеке получилась креативной, необычной и очень интересной!

А 8 апреля в гостях у детской библиотеки побывал интерактивный книжный театр «Город муз», который привез в Гатчину свой спектакль «Муми-тролли и звездочет».

«Город муз» - инклюзивный проект для детей, который реализуется АНО «Центр современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ». Артисты проекта привозят свои интерактивные представления и концерты не только в библиотеки и концертные залы, но и в детские дома-интернаты и благотворительные фонды. Главная цель проекта - объединить в одном пространстве детей с особенностями развития и их здоровых сверстников.

В детской библиотеке города Гатчины актеры Наталья Мараховская и Анастасия Райгородская дали сразу два представления. Эту историю про маленького пытливого Муми-тролля и комету знают, наверное, все дети. Повстречавшись со Звездочетом, Муми-тролль отправляется на поиски странной хвостатой звезды, приближение которой грозит катастрофой всей планете. Вместе с ним в путь идет и его верный друг — Снусмумрик. Путешествие отважных героев проходит по горам и морям, где их ждут не только трудности и опасности, но и много открытий и неожиданных сюрпризов.

Все спектакли «Города муз» - интерактивные, и эта постановка не стала исключением. Юные зрители из Гатчины не только стали свидетелями приключений Муми-тролля и Снусмумрика, но и сами приняли в них активное участие.

9 апреля в в детской библиотеке открылась настоящая творческая мастерская. В этот день здесь прошел мастер-класс по кардмейкингу, на котором дети вместе с педагогом создавали праздничные открытки и обложки для книг.

В последний день Недели детской книги, 12 апреля, в детской библиотеке состоялась творческая встреча с еще одним детским писателем — Юлией Ивановой. Среди главных героев ее книг — знаменитый Чижик-Пыжик с Фонтанки, коты из Эрмитажа. Сказки Юлии Ивановой основаны на исторических фактах из жизни Санкт-Петербурга, что дает детям возможность не только развлечься, но и ближе познакомиться с этим городом.

Неделя детской и юношеской книги в Гатчине завершилась, а приятные воспоминания и новые знания остались.

Напоминаем, детская библиотека города Гатчины расположена по адресу: ул. Хохлова, д. 16.

Не оставляйте чтение!

Юлия Лысанюк