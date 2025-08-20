Как избежать беды в грибной сезон

О правилах поведения в лесу и безопасности в грибной сезон шла беседа с экспертами на пресс-конференции ТАСС, которая прошла в Санкт-Петербурге 15 августа.

Собираетесь в лес? Подготовьтесь как следует!

Несмотря на регулярные предупреждения со стороны оперативных служб, в лесах Ленинградской области продолжают теряться люди. Статистика не радует. Как сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко, с начала 2025 года на территории Ленинградской области в лесу потерялся 301 человек. Из них шестеро, к сожалению, погибли. Еще троих найти не удалось.

- Чтобы не случилось беды, нужно тщательно подготовиться к походу в лес, – отмечает Алексей Николенко. - Для начала необходимо изучить район и маршрут вашей прогулки, сообщить родственникам и близким, когда вы уходите и когда планируете вернуться, точки входа и выхода из леса. Надевайте яркую одежду (яркий жилет, например): если вы вдруг потеряетесь в лесу, спасателям будет легче вас найти.

Среди вещей, которые необходимо взять с собой в лес – телефон, желательно с портативным зарядным устройством. Хорошо, если в телефоне будут оффлайн-карты местности (на случай, если не будет связи). Также с собой нужно взять компас, спички, свисток, фонарик. Должен быть запас воды и еды для легкого перекуса. Людям с хроническими заболеваниями необходимо взять с собой лекарства.

- Если вы поняли, что заблудились, для начала нужно успокоиться, – говорит Алексей Николенко. - Позвоните в экстренную службу (единый номер 112). Важно оставаться на том месте, где вы потерялись, подавая сигналы с этой точки. Если вы не взяли с собой телефон либо он разрядился, прислушивайтесь к звукам, нехарактерным для леса (железная дорога, автомобильная трасса, предприятия). Идите в сторону этого звука.

На помощь потерявшимся в лесу уже много лет приходят волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Представитель этого объединения, волонтер Дмитрий Вербицкий пояснил, что отряд спасателей сотрудничает и с МЧС, и с полицией.

- Если вы или ваши близкие потерялись в лесу, сразу же звоните по телефону 112, – отмечает Дмитрий Вербицкий. - Оператор передаст заявку к нам на горячую линию, которая работает круглосуточно, после чего мы приступим к поискам. Если человек в силах идти, и у него достаточно заряда батарей в телефоне, есть возможность вывести его из леса по телефону: для этого у нас создано отдельное специальное направление «Лес на связи».

Гриб, я тебя знаю?

Опасности таит в себе и сама «тихая охота» за грибами.

- Главное правило безопасного сбора грибов: «Не уверен – не бери!», – отмечает научный сотрудник, ученый секретарь лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Людмила Калинина. - Каким бы красивым гриб не казался.

Как напомнила Людмила Калинина, все шляпочные грибы, которые мы собираем, делятся на трубчатые и пластинчатые. В Северо-Западном регионе среди трубчатых грибов ядовитых нет, а значит все трубчатые грибы можно собирать с большой долей безопасности. Среди них встречаются несъедобные грибы, отличающиеся неприятным горьким вкусом (желчный гриб, перечный гриб), но отравиться насмерть ими будет сложно.

Наибольшую опасность таят пластинчатые грибы: именно среди них встречаются смертельно ядовитые. Среди самых распространенных и безопасных пластинчатых грибов — горькушки, черные и белые грузди. Такие грибы можно только солить, предварительно долго вымачивая.

Как отмечает Людмила Калинина, любой, даже съедобный гриб может быть токсичным для человека. Все грибы в той или иной мере способны накапливать вредные вещества из окружающей среды, включая радиацию. Именно поэтому их нельзя собирать в очевидно загрязненных местах (вдоль оживленных трасс и железнодорожных путей, рядом со свалками и крупными промышленными предприятиями).

Не стоит собирать и старые съедобные грибы.

- Грибы сами по себе тяжелая пища, – говорит Людмила Калинина. - Они очень плохо перевариваются, часто вызывая диспепсические расстройства, связанные с ферментативной недостаточностью. А старые грибы к тому же успели накопить большое количество продуктов распада и токсических веществ.

Эксперты предостерегают от сбора и употребления в пищу свинух. Когда-то этот гриб считался условно съедобным, но в настоящее время его относят к смертельно опасным.

- Никогда не беру свинушки и другим не советую, – говорит Людмила Калинина. - Токсин в этих грибах, вызывающий патологическое состояние, до сих пор неизвестен: его трудно определить современными методами из-за низкой концентрации. Оказать помощь при отравлении грибами, не зная, о каком токсине идет речь, очень тяжело.

Многие несъедобные и ядовитые грибы умело прикидываются съедобными. Среди самых опасных грибов нашего региона — галерина окаймленная, которая очень похожа на летний опенок. Осенние опята можно легко спутать с ядовитой чешуйчаткой обыкновенной (золотистой). Очень опасны мухоморы. Самый ядовитый среди них – мухомор вонючий, гриб белого цвета, содержащий сильные токсины.

Осторожно: бледная поганка!

Как рассказала старший научный сотрудник отдела клинической токсикологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Ольга Балабанова, отравление грибами в наше время встречается редко.

- С отравлением грибами к нам, как правило, обращаются 1-2 человека в год: собирая грибы, люди обычно знают, какие из них можно употреблять в пищу, – отмечает она. - Первые симптомы отравления возникают практически сразу после употребления грибов, и люди, как правило, справляются с этим сами, в домашних условиях. Совсем иное дело – отравление одним из самых опасных грибов, бледной поганкой.

- Этот гриб выглядит очень привлекательно: крупный, зеленого цвета, – говорит Ольга Балабанова. - По незнанию бледную поганку можно спутать с сыроежкой, при этом яд ее смертельно опасен. В наших местах бледную поганку можно встретить в пригородных парках, в лесах, вдоль рек.

Как рассказала эксперт, первые симптомы отравления бледной поганкой появляются, как правило, через 6 часов, поэтому люди не всегда связывают возникшие проблемы именно с ней.

- Отравление начинается с расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, диарея, рвота), – говорит Ольга Балабанова. - Затем наступает период мнимого благополучия, когда пациенту кажется, что все прошло, и он поправился. За медицинской помощью он не обращается, хотя в это время уже идет необратимый процесс разрушения печени. На третьи сутки наступает ухудшение самочувствия, и человек обращается в стационар. Но, к сожалению, таких пациентов мы, как правило, спасти уже не можем. Даже если человек остался жив, ему потребуется пересадка печени.

Змеиные тропы

Как сообщила Ольга Балабанова, на территории Ленобласти за год в среднем по поводу укуса змей обращаются в медицинские учреждения около 20 человек. Чаще всего это происходит в начале и самом разгаре теплого сезона. Однако и в августе змеи еще могут быть опасны. Особенно осторожным нужно быть при встрече с гадюкой. Эти змеи обитают на границе между лесом и лугом, в густой траве и кустарниках, у реки, на болоте, в стогах сена, в заброшенных садах, норах животных.

Чтобы не допустить укуса змеи, выходя в лес, следуйте нескольким простым рекомендациям. Надевайте защитную одежду, включающую длинные брюки и высокие ботинки. Будьте внимательны и смотрите под ноги. Если идете по тропинке, старайтесь не сходить с нее, избегая высоких кустарников и растений. Если вы увидели змею, лучше оставьте ее в покое и пройдите мимо.

Если же укуса змеи избежать не удалось, важно знать следующее.

- Укусы змей многие пытаются лечить самостоятельно, но этого ни в коем случае делать нельзя, – говорит Ольга Балабанова. - Первым делом нужно вызвать скорую помощь. Если вы находитесь в лесу, вам нужно выйти туда, куда может доехать скорая помощь, и ждать ее там. Необходимо сразу же оказать первую помощь пострадавшему. Не пытайтесь самостоятельно удалять яд или использовать жгуты. Сразу после укуса начинается сильный отек, поэтому нужно срочно освободить укушенную конечность от посторонних предметов, одежды, обуви, украшений. Необходимо зафиксировать конечность подручными средствами (как при переломах) и пить много воды. Если есть антигистаминные препараты, нужно принять их и ждать скорую помощь.

Клещи всё еще активны!

- Наибольшую угрозу в лесу представляют клещи, переносящие два опасных инфекционных заболевания – энцефалит и боррелиоз, – напомнила заместитель главного врача по развитию медицинской помощи клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Мария Вашукова. - За 7 месяцев 2025 года в больнице Боткина было исследовано около 12 тысяч клещей, присосавшихся к людям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 18 % из них (больше 2300 клещей) были заражены боррелиозом (заболело 43 человека). Вирусный энцефалит встречается реже: обнаружено 7 клещей-переносчиков.

В августе активность клещей повышается, а значит, нужно соблюдать особую осторожность, выходя в лес. Чтобы избежать укусов, рекомендуется надевать закрытую одежду, использовать репелленты, тщательно осматривать себя и друг друга после прогулки. Клещ, как известно, не присасывается сразу: некоторое время он ползает под одеждой, ища место для укуса. Поэтому при возвращении домой просмотрите одежду и тело, примите душ.

Если обнаружили присосавшегося клеща, необходимо срочно обратиться за помощью к медикам. В медпункте клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.

Если у вас нет возможности сразу обратиться в медучреждение, клеща можно снять самому, соблюдая следующие правила. Захватите тело клеща пинцетом или пальцами через небольшой кусочек ткани (бинта) и, медленно раскачивая его и вращая его по часовой стрелке, вытащите насекомое. Ранку необходимо обработать спиртовым раствором йода или другим антисептиком. Снятого клеща следует как можно быстрее доставить в лабораторию для исследования.

Юлия Лысанюк

Фото freepik.com