Артефакт из Дома Щербова в Гатчине отправился на реставрацию

Уборка велась вокруг усадьбы П.Е. Щербова. Субботник начался с посещения мемориального кладбища, осмотра захоронения П.Е. Щербова и других старинных надгробий известных гатчинцев.

После этого волонтеры привели в порядок территорию вокруг объекта культурного наследия на улице Карла Маркса, 9-а. Для жителей города на доме установили информационный щит, содержащий специальный QR-код. Наведя на него сканер смартфона, можно узнать интересные факты об этом знаменитом доме-тереме.

И, конечно, для волонтеров была организована экскурсия по усадьбе П.Е. Щербова. Ребята познакомились с жизнью карикатуриста, его творчеством, узнали о реставрации усадьбы. А самое главное, волонтерам выпала уникальная возможность стать первыми массовыми свидетелями обнаружения старинного чугунного станка. Приведя в порядок территорию, добровольцы подняли из подвала механический станок для производства шлакобетонных блоков – «искусственных камней», который использовался при строительстве дома более века назад.

Осмотреть старинную находку приехал председатель комитета Владимир Цой.

- Это тот редкий случай, когда можно посмотреть на те инструменты, с помощью которых строился памятник. Начали расчищать ржавчину на станке и поняли, что вполне реально вернуть его к жизни и использовать для производства блоков снова, – заметил Владимир Олегович.

Станок отправили в мастерские реставрационной компании «Матис» для полной чистки. Владимир Цой проинспектировал ход реставрационных работ на объекте культурного наследия – в доме-музее Щербова.





Фото: Гатчинский Дворец молодежи