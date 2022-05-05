Бюджет региона ждет творческих идей

Заявки принимаются до 25 мая включительно на адрес электронной почты: omis@lenreg.ru.

Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица. Для физических лиц предусмотрены семь тематических направлений: «Бюджет для граждан в картинках», «Лучший видеоролик о бюджете», «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики развития бюджета для граждан», «Бюджет и чрезвычайные ситуации». Для юридических лиц — 8: «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан», «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики развития бюджета для граждан», «Бюджет и чрезвычайные ситуации».

С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на официальных сайтах комитета финансов Ленинградской области www.finance.lenobl.ru и www.budget.lenreg.ru.

Лучшие конкурсные проекты будут направлены для участия во втором туре федерального конкурса по представлению бюджета для граждан, проводимом Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Главная цель проекта — повысить финансовую грамотность населения и сделать бюджет Ленинградской области более понятным для людей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области