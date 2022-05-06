Вечные огни Ленинградской области готовы к празднику Победы в Великой Отечественной войне

Газовики очистили фильтры газораспределительных шкафов, к которым подключены горелки мемориалов, исключили возможность утечек сварных и резьбовых соединений. Горелки почистили от нагара, нанесли антикоррозийное покрытие на место крепления.

Всего на обслуживании компании находятся пять объектов на природном газе: мемориалы «Памяти Павших» (г. Кириши) и «Братское захоронение» (г. Подпорожье), Вечный огонь братского воинского захоронения на берегу р. Свирь (г. Лодейное Поле), монумент «Слава» (г. Волхов), Вечный огонь мемориала «Роща пятисот» (г. Кингисепп). Кроме того, компания обслуживает еще 15 мемориалов на баллонном газе.

В 2021 году газовики реконструировали мемориал в «Роще пятисот» в Кингисеппе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Вечный огонь подключили к природному газу. Горелку на мемориале вместо газовых баллонов подключили к сетевому газопроводу и символично поднесли к ней свечу, зажженную от вечного огня Пискарёвского мемориала Петербурга.

Раньше пламя мемориала горело только по памятным датам. Теперь, после реконструкции мемориала, Вечный огонь горит круглый год.