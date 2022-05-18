Уникальные водоемы России. Петербург – пилотный регион экологической акции

Цель – начать очистку берегов водоемов, которые по каким-то причинам не вошли в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», но пользуются популярностью у местных жителей и туристов. Реализация программы рассчитана не на один год, и ее результатом станет создание чистых, цивилизованных мест для экотуризма и отдыха.

«В России огромное количество уникальных водоёмов, которые не попадают в большие государственные программы, - объясняет советник генерального директора АО «АиФ», руководитель проекта «Экология России» Николай Терещенко. - Привести их в порядок можно с помощью государственно-частного партнерства и волонтеров. Мы реализовали один такой проект в прошлом году в Тюменской области и планируем продолжить вместе с ВООП эту работу по всей территории страны».

В Санкт-Петербурге акция стартовала с уборки берега Финского залива в районе Лахты – излюбленного места отдыха горожан. В экологическом субботнике приняли участие более 100 волонтеров, добровольцев и местных жителей.