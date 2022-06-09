Клиенты Сбера смогут снять наличные на кассах в аптеках ЛекОптТорг и Родник Здоровья

Сервисом могут воспользоваться держатели карт платёжных систем MasterCard, Visa и МИР, эмитированных любым российским банком.

Клиенты Сбера могут снять до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки, выдача наличных для клиентов Сбера осуществляется без комиссии. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других банков устанавливаются банками-эмитентами.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой, выдаст покупателю наличные.

«Сбербанк совместно с партнёрами продолжает повышать доступность финансовых услуг. Снятие наличных на кассе удобно для клиентов тем, что не нужно искать ближайший банкомат, а для бизнеса – это дополнительное привлечение покупателей в торговую точку и повышение среднего чека. Уверен, этот сервис сделает жизнь многих граждан комфортнее», - комментирует Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

«Мы стремимся предоставить своим покупателям качественный сервис и широкий ассортимент аптечных товаров по оптимальным ценам. Надеемся, что подключение услуги снятия наличных на кассе, сделает посещение наших аптек более комфортным для покупателей», - сказал генеральный директор ООО «ЛекОптТорг» Сергей Симоненко.

В настоящее время услуга предоставляется в 159 аптеках «ЛекОптТорг» и «Родник Здоровья» на всей территории Северо-Западного федерального округа.