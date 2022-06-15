Летняя творческая смена в Гатчинской ДМШ

31 мая в Гатчинской музыкальной школе состоялось открытие смены: гатчинцы и москвичи возложили цветы к памятнику Ипполитову-Иванову, на сцене школы прошел приветственный концерт. 1 и 2 июня участники смены дали концерты в духовно-просветительском центре Покровского собора и в концертном зале Музея истории Гатчины.

Экскурсионная программа была очень насыщенной: гости из Москвы познакомились с Гатчиной, побывали в городском парке и во дворце, посетили музей И. Шварца и пушкинские места Гатчинского района. И каждый день шли репетиции. Стояла задача: за три дня подготовить концертную программу сводного оркестра народных инструментов обеих школ – гатчинской и московской, в составе учеников и преподавателей. Результат превзошел самые смелые ожидания: даже младшие участники оркестра справились профессионально.

3-го июня состоялся заключительный концерт и торжественное закрытие летней творческой смены. В концертном зале Гатчинской музыкальной школы выступили гости – солисты, дуэты и трио из московской школы: домристки, виолончелистки и певица в сопровождении рояля, ученики и преподаватели. Наверно, никогда еще с этой сцены домра не звучала столь ярко и мощно. Впоследствии слушатели признавались, что не ожидали услышать, например, произведение Рахманинова в исполнении домры, причем в таком завораживающе красивом звучании. В Московской музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова народные инструменты занимают ведущее положение, и уровень воспитанников школы, в частности домристов, очень высок.

…Итогом летней творческой смены стало выступление сводного оркестра народных инструментов – учеников и педагогов московской и гатчинской школ. Репетиции продолжались три дня – после экскурсий. Участники сводного оркестра сыгрались очень хорошо. Все единодушно отметили, что в результате получился удивительно цельный коллектив. Несмотря на объективные трудности.

- Мы предварительно обсудили программу, – говорит руководитель московской делегации – директор детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова г. Москвы Ольга Черезова. – В нее вошли и произведения Ипполитова-Иванова, и вальс В. Андреева «Воспоминания о Гатчине», и изюминка нашей программы – сочинения современного композитора Натальи Хондо, которая приехала в составе нашей делегации. Раздали гатчинским ученикам и преподавателям партии – и стали репетировать.

Как говорит директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр, это уникальная идея:

- За три репетиции мы свели большой оркестр. Направление народных инструментов у нас не так развито, как в Москве. Многие наши ученики играют на народных инструментах дополнительно, параллельно с основными. Только четыре юные домристки смогли справиться с партитурой, и состав гатчинского оркестра усилили педагоги. В результате за три репетиции удалось создать большой оркестр, звучащий полновесно и слаженно. Это уже профессиональный подход. Дирижировал сводным оркестром лауреат всероссийских и международных конкурсов Руслан Канеев, сделавший инструментовки для оркестрантов.

По итогам летней смены юные гатчинские домристки – ученицы 2 и 3 класса – были награждены грамотами и памятными значками. Директор Московской музыкальной школы Ольга Черезова поблагодарила принимающую сторону за теплый прием и организацию мероприятия на высоком уровне и выразила надежду, что традиция летних смен будет продолжена.

…В Гатчине это первая летняя творческая смена. До этого такие совместные мероприятия три школы, носящие имя Ипполитова-Иванова – московская, костромская и гатчинская – проводили в г. Нерехте Костромской области, на родине предков композитора. Теперь, после двухлетнего перерыва из-за пандемии, к этому проекту вернулись.

- История объединения школ, носящих имя Ипполитова-Иванова, ведется с 2016 года, – говорит Андрей Церр. – Гатчинский комитет по культуре поддержал идею проведения летней творческой смены в Гатчинской музыкальной школе. Тем более, что исполнилось пять лет содружеству ипполитовцев, и в Гатчине открылся памятник Ипполитову-Иванову. Надеемся, что к нам присоединится и Ростовская музыкальная школа, и мероприятие станет традиционным.

Екатерина Дзюба