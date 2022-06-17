Медики принимают поздравления

Общественный совет Росатома организовал экскурсию для журналистов Петербурга и Ленинградской области на ЛАЭС в Сосновом Бору. Крупнейшая по установленной мощности атомная станция в России сегодня единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые и водо-водяные. Современная станция состоит из шести энергоблоков. Блоки № 1 и 2 с канальными реакторами большой мощности РБМК-1000 были остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет работы, остальные – в работе. На станции трудится порядка 6000 человек.