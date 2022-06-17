Медики принимают поздравления
Сегодня в Гатчинском городском Доме культуре прошло праздничное собрание коллектива Гатчинской КМБ, посвященное предстоящему Дню медицинского работника.
Рубрики: Здравоохранение
С приветственным словом к присутствующим обратились глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко. Слова признательности за добросовестный труд и поздравления от областного комитета по здравоохранению коллективу передал Константин Харитоненко. Традиционно в этот день были вручены заслуженные награды лучшим представителям коллектива.
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