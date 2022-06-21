Бензин, костёр и алкоголь – плохое сочетание

В ночь на 20 июня в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции пришла телефонограмма из Гатчинской больницы: «скорая» доставила из села Воскресенского 19-летнюю девушку и ее 48-летнего отчима с диагнозом «ожог пламенем». В тяжелом состоянии обоих поместили в реанимацию.

Полиция установила, что 19 июня на участке в Воскресенском праздновался день рождения матери пострадавшей. Присутствовали друзья и отчим девушки. Сидели на улице у костра. Все пили. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения отчим решил среди ночи уехать с участка. У него отобрали ключи от машины, он стал возмущаться и пригрозил поджечь автомобиль. Схватил канистру с бензином, и бензин пролился на землю и на его одежду. От костра бензин на земле загорелся, и пламя перекинулось на мужчину. Его падчерица попыталась потушить огонь, но загорелась сама.

Полиция проводит проверку.