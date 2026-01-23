Расписание автобусов и маршрут до Пушкина

По свидетельству очевидцев, автобусы часто не приходят – люди мерзнут на остановке и ругают по телефону диспетчера; водители автобусов хамоваты, раздражаются и грубят пассажирам.

Людмила Нещадим согласилась, что человеческий фактор присутствует везде, и эта тема обсуждалась с перевозчиками:

- Понятно, что нагрузка большая, водители устают, но взялся за гуж – не говори, что не дюж. Водитель изначально, приходя работать на предприятие, занимающееся пассажирскими перевозками, должен это осознавать и, независимо от настроения, быть корректным. Поверьте, что руководство очень оперативно реагирует, разбирается, привлекает к ответственности и увольняет недобросовестных водителей, если нет каких-либо объективных причин, по которым расписание не соблюдается. Да, нам есть над чем работать. И даже в рамках той реформы, которую мы провели, есть конкретное предложение жителей по изменению маршрутов и введению дополнительных автобусных маршрутов. Жизнь не стоит на месте.

Еще один вопрос, который адресуют гатчинцы местной администрации, - о маршруте “Гатчина - Пушкин”. Это мечта многих студентов из Гатчины, которые учатся в учебных заведениях Пушкина.