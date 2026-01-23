На Мемориале в Зайцево прочитают военные стихи и фронтовые письма
27 января в 11:00 на территории Мемориала пройдет торжественно-траурное мероприятие, посвященное 82-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Делегации из районов Ленинградской области, организаций, учреждений региона, а также дипломатических миссий уже традиционно возложат цветы к Вечному огню в память о мирных жертвах войны, жителях блокадного Ленинграда.
В продолжении церемонии состоится показ литературной композиции «Письма памяти» в исполнении литературно-музыкального салона «К. Л. Ю. В» и содружества актеров Гатчины и Санкт-Петербурга. Через слово, музыку и искреннюю актёрскую игру на фоне одного из самых пронзительных мемориалов нашей страны оживут судьбы людей, их надежды, страхи и вера в Победу. Прозвучат военные песни и письма прошлого, которые сложатся в единую историю, которая никого не оставляет равнодушным.
После просмотра постановки каждый желающий сможет принять участие в поэтическом марафоне и прочитать стихотворения о блокаде Ленинграда, отрывки из произведений о Великой Отечественной войне.
Приглашаем всех, кому важно помнить, чувствовать и передавать эту память дальше.
27 января 2026 года
11:00 – Церемония возложение цветов к Вечному огню
12:00 – Литературная композиция «Письма памяти»
12:20 – Поэтический марафон
Фото Паркового агентства Ленинградской области