В Законодательном собрании состоялось очередное занятие «Муниципальной школы»

Вел занятие Председатель Законодательного собрания, Первый заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России» Сергей Бебенин. Приветствуя слушателей школы, он рассказал об итогах ее работы в прошлом году, отметив положительную динамику участия представительных органов муниципальных образований в законотворческом процессе: в 2025 году от муниципалов поступило 13 законопроектов, 7 из которых были приняты.

Актуальность темы подтвердило большое количество участников – около 80 человек присутствовали очно и еще 120 участвовали в режиме ВКС.

«Прошла интереснейшая встреча, на которой присутствовали руководители Росреестра, Роскадастра, а также председатель комитета управления государственным имуществом Ленинградской области. Общались про земельные отношения, про особенности в изменении в законодательстве и новеллы, связанные с земельными вопросами. Очень интересные доклады, участвовал в написании поправок ко многим законопроектам, а также большая часть законопроектов проходила через профильную комиссию по экономике, которую я возглавляю. Уверен, что данные издания помогут руководителям территорий грамотно работать с земельными вопросами у себя на территориях», — прокомментировал Депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Александр Русских.