В Законодательном собрании состоялось очередное занятие «Муниципальной школы»
22 января в зале заседаний Законодательного собрания состоялось очередное занятие «Муниципальной школы», посвященное земельным вопросам.
Вел занятие Председатель Законодательного собрания, Первый заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России» Сергей Бебенин. Приветствуя слушателей школы, он рассказал об итогах ее работы в прошлом году, отметив положительную динамику участия представительных органов муниципальных образований в законотворческом процессе: в 2025 году от муниципалов поступило 13 законопроектов, 7 из которых были приняты.
Актуальность темы подтвердило большое количество участников – около 80 человек присутствовали очно и еще 120 участвовали в режиме ВКС.
«Прошла интереснейшая встреча, на которой присутствовали руководители Росреестра, Роскадастра, а также председатель комитета управления государственным имуществом Ленинградской области. Общались про земельные отношения, про особенности в изменении в законодательстве и новеллы, связанные с земельными вопросами. Очень интересные доклады, участвовал в написании поправок ко многим законопроектам, а также большая часть законопроектов проходила через профильную комиссию по экономике, которую я возглавляю. Уверен, что данные издания помогут руководителям территорий грамотно работать с земельными вопросами у себя на территориях», — прокомментировал Депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Александр Русских.