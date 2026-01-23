Александр Дрозденко назвал новые перспективные проекты Ленобласти со Сбером

«Перспективные проекты Ленобласти со Сбером — упрощение бюрократических процессов, безопасность жителей и приоритет на здоровье.

То, что уже сделали вместе со Сбером сегодня ежедневно использует большинство жителей области — ЕКП «Ленинградская», карта школьника, медицинское оборудование для дистанционного суточного мониторинга пациентов, умные тонометры и др.

Сегодня оценили эффективность совместных проектов с президентом, председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

Решение — развиваться:

Здоровье под контролем, даже на расстоянии

В область поступят более 6 000 умных глюкометров для дистанционной передачи данных.

Новые ФАПы оснастим мобильными рентгенами в виде «цифровых чемоданов». Сам попробовал такую диагностику, это действительно просто и качественно.

Цифру — в школу

В Муринском центре образования №1 начнем первый в России проект биометрического доступа. Дети будут заходить в школу безопасно и мгновенно, без карточек и пропусков.

На базе Гатчинского государственного университета создадим инновационный кампус «Школы 21» — кузницу IT-талантов для всего региона.

Технологии для рекордов

Чтобы спортсмены были в идеальной форме, автоматизируем передачу данных из медицинского ассистента «GigaDoc» в аналитическую систему «Футбол». Так тренеры смогут отслеживать физическое состояние игроков в режиме реального времени», — резюмировал итоги встречи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.