«Дни летнего чтения в Вырице-2022»: книги, библиотека, друзья!

В течение трех дней - с 7 по 9 июня - на творческих площадках библиотеки произошло множество фестивальных событий и встреч, в которых приняли участие дети и взрослые, среди которых - известные детские писатели, филологи, художники, психологи, педагоги и библиотекари.

Вырицкая детская библиотека давно уже стала знаковым местом, где проходят встречи областной «Авторской библиотечной школы» (АБШ). В эти дни здесь собирается профессиональное сообщество библиотекарей Гатчинского района и Ленинградской области.

В этом году Авторская библиотечная школа открылась в первый же день фестиваля, 7 июня, объединив за круглым столом писателей, библиотекарей, родителей, учителей.

Встречу открыл директор ИРЛИ РАН «Пушкинский Дом» Валентин Головин. Он прочел лекцию на тему «Голоса и мелодии взрослых в произведениях Аркадия Гайдара», предложив присутствующим поразмышлять над скрытыми смыслами знакомых с детства книг.

Жаркая полемика разгорелась после выступления психолога, писателя Катерины Мурашовой. Взрослые размышляли о повседневной реальности современных подростков, о том, как дети по мере взросления передают свои умения дальше. Говорили о том, каким будет следующее поколение детей, как передать им самое лучшее.

Редактор издательства «КомпасГид» Марина Кадетова рассказала, как издатели отбирают для детей и подростков лучшие современные тексты отечественных и зарубежных авторов. Главное - актуальность и резонанс с читателем.

Писатель и редактор издательства «Пешком в историю» Александра Литвина размышляла о том, как важно путешествовать по истории и чему можно у нее научиться.

Особым событием литературного фестиваля в Вырице стало открытие «Ясновских дней», посвященных жизни и творчеству одного из учредителей ежегодных встреч в Вырице, известного детского поэта, переводчика Михаила Яснова, не так давно ушедшего из жизни. В библиотеке была открыта уникальная экспозиция книг и фотографий «Волшебно придумано. Чудно происходит», посвященная поэту.

Первый день «Летних дней детской литературы в Вырице» завершился встречей с поэтами Сергеем Махотиным и Вадимом Левиным, которые представили будущую книгу воспоминаний о Михаиле Яснове.

Во второй день фестиваля, 8 июня, в Вырице проходила закрытая Летняя школа детской литературы. В этот день здесь собрались подростки - лидеры чтения из Вырицы, Сланцев, Тихвина, Тосно, Соснового Бора, Выборга. Творческие мастерские с писателями и издателями показали стремление ребят к диалогу друг с другом, с собой и с книгой. Юные читатели говорили о себе, о мире, о том, как творить будущее.

Диалог начала писательница Юлия Яковлева, по мнению которой очень важно находить в своей жизни яркие моменты, вспоминать себя в прошлом и делиться своей жизнью. Вместе с Александрой Литвиной ребята размышляли о следе в истории, о процессе мифологизации прошлого.

С Мариной Кадетовой искали приметы времени в книгах издательства «КомпасГид», определяя, почему актуальны те или иные истории. О том, что должен сделать писатель, чтобы прозвучать в своем времени и остаться для будущего, беседовала с детьми писатель Елена Борода.

С писателем Ларисой Романовской ребята фантазировали, придумывая собственные проекты своего будущего, в котором нет места повелительному наклонению, зато есть уважение и интерес к другим людям. Оживленным и открытым получился диалог с Юлией Яковлевой: ребята с удовольствием делились своими чувствами и ощущением времени.

В последний день форума, 9 июня, во дворе Вырицкой библиотеки открылся традиционный фестиваль «Читательская улыбка летом, или Книга на каникулах». Ребята вместе с Сергеем Махотиным читали стихи Михаила Яснова, играли, веселились, занимались в летних творческих студиях. В этот день произошло еще одно важное событие - знак «Нравится детям Ленинградской области» вручили писателю Александре Литвиной.

Мастер-класс по рисованию волшебного леса провела с ребятами Катя Толстая. Дети путешествовали вместе с Александрой Литвиной и ее книгой «Транссиб», беседовали о том, как стать писателем, как относиться к критике и похвале. О жизни и тайнах взрослении рассуждали с прозаиком Ларисой Романовской. Писатель Елена Борода разговаривала с ребятами о том, чему удивляются взрослые в жизни детей и подростков.

В рамках фестиваля в Вырицкой детской библиотеке работала выставка-продажа «Лучшие книги России и мира в Вырице» для семейного чтения.

Юлия Лысанюк