50 лип на аллее в Лукашах

26 июня руководители Пудомягского поселения – Сергей Якименко и Лилия Буянова – вместе с депутатом областного парламента Александром Русских поздравили жителей Пудомягского поселения с праздником малой родины. Начало праздничным торжествам положило открытие обновленной Центральной аллеи в Лукашах.

Благоустройство аллеи стало наглядным доказательством, что программа формирования комфортной городской среды работает. Проект был разработан в прошлом году совместно с областным Центром компетенций, и после получения субсидии все задуманное реализовали. Аллею вымостили фигурной плиткой, установили современные фонари и скамейки, навесы от дождя и перголу, вместо старых тополей посадили полсотни лип.

Руководители поселения Сергей Якименко и Лилия Буянова поблагодарили всех, кто причастен к благоустройству аллеи, и обратились к жителям поселения с просьбой беречь созданное.

Поддерживать порядок на обновленной аллее поможет видеонаблюдение.

- Новый облик получают 77 территорий во всех районах – это парки и скверы, набережные и площади, спортивные и детские площадки. Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Первую территорию благоустроили и торжественно открыли в Лукашах в день Пудомягского поселения», – отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

На благоустройство аллеи было выделено более 11 млн рублей, в основном, из областного бюджета. Подрядчик – ООО «Корт» работал со значительным опережением графика, поэтому объект удалось торжественно открыть в День поселения, как и было запланировано.

Екатерина Дзюба