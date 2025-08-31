Кто останется без света 2 сентября в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
02.09.2025 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Крокшево,
Тепловка.
02.09.2025 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Чаща, ул. Центральная
