Кто останется без света 2 сентября в Гатчинском округе

С Викторией Черкасовой, обладательницей титула «GRAND PRIX Мисс и Миссис Бизнес Россия 2025», мы договорились о встрече в 11.00. Без пяти одиннадцать приходит сообщение: «Опаздываю приблизительно на пять минут». В дальнейшем разговоре выяснится, что в этой щепетильности вся она. Ответственность, дисциплина, внимание к мелочам – тоже про нее. Одним словом – королева!