Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 2 сентября в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

02.09.2025 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Крокшево,

Тепловка.

 

02.09.2025 с 09:30 до 17:30

Вырицкое ТУ:

п. Чаща, ул. Центральная