Герои нашего времени: в Гатчине открылся фестиваль «СВОя культура»

В рамках фестиваля в Гатчинском Доме культуры открылась выставка «Кистью и штыком», на которой представлены произведения фронтовиков Великой Отечественной войны и современных художников, включая участников СВО.

Фестиваль «СВОя культура» организован в рамках Года защитника Отечества и Года команды Победы в Ленинградской области. Он проводится впервые, став как данью памяти и уважения тем, кто вносит свой вклад в общее дело, так и способом поддержки героев СВО и их семей. В фестивале, который прошел на площадке Гатчинского Дома культуры, приняли участие более 60 человек. Это военнослужащие СВО и члены их семей из разных районов и округов Ленинградской области - солисты, чтецы, авторы-исполнители, хореографические и вокальные коллективы.

Со словами приветствия и глубокой благодарности к участникам и гостям фестиваля обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Я уверен, что этот фестиваль станет традиционным, с каждым годом набирая силу, - отметил Александр Юрьевич. - Самое ценное, что у нас есть — это память, а через память — гордость нашей историей и нашими героями. Так было, так есть и так будет. Для нас этот год был очень важным, и для нас было важно показать преемственность поколений, преемственность наших героев. Многое поменялось в нашей стране за минувшие десятилетия, да и сама страна стала другой. Многие сомневались, что если снова настанут лихие времена, у нас появятся герои, которые встанут, чтобы своею грудью закрыть вражеский дот или пойти на воздушный таран. Но теперь, благодаря подвигу наших бойцов СВО, мы знаем, что в нашем стране были, есть и будут герои, готовые отдать самое дорогое, что у них есть — свою жизнь, вставая на защиту Родины... Спасибо вам, что через свое искусство и творчество вы оставляете память о нынешних событиях и героях на долгие годы. Нам нужно об этом говорить, нужно об этом напоминать, нужно тревожить сердце и душу каждого, заставляя задуматься о подвиге, который сегодня совершает наш солдат.

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области авторов идеи, организаторов и участников фестиваля поблагодарил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

- Действительно, эта память, воплотившаяся в документальных вещах, уже навсегда останется с нами и с теми, кто придет после нас, - отметил Сергей Бебенин. - Освещение всех событий СВО, всего, что происходит с ребятами, вернувшимися с фронта, и с теми, кто, увы, не вернулся, на наших глазах становится живой историей, переданной очевидцами — теми, кто участвовал во всех этих событиях. Пройдет время, у каждого будет своя точка зрения, свое понимание того, что происходило, и возможность по-своему выразить это в стихах, картинах, фотографиях, книгах. Все это останется с нами...

Фестиваль «СВОя культура» открыли Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа и солистка, лауреат международных и российских конкурсов, участник СВО Светлана Трелина. Гром аплодисментов вызвало выступление участника спецоперации, ветерана 60-й отдельной диверсионной штурмовой бригады Геннадия Сухоты (позывной «Артист»). Очень тепло зрители встретили певицу Анастасию Бубнову из Соснового Бора, которая несколько раз выезжала «за ленточку» с гуманитарной помощью и концертами для бойцов СВО. Самой юной участницей концерта стала Евгения Дворецкая, отец которой погиб в зоне СВО. Девочка прочитала стихотворение «Дети войны», которое она посвятила своему папе...

Фестиваль «СВОя культура» - многожанровый и объединяет в себе все виды творчества. В рамках фестиваля, 22 августа, в фойе Гатчинского городского Дома культуры, открылась художественная выставка «Кистью и штыком». В экспозиции представлены произведения современных художников, включая участников СВО, а также работы фронтовиков Великой Отечественной войны из собрания Музейного агентства Ленинградской области. Всего выставка включает 54 произведения живописи, графики и смешанной техники двадцати двух авторов. Семь работ, посвященных Великой Отечественной войне, были созданы в 1943–1944 годах художниками-фронтовиками. 47 произведений выполнены современными художниками, среди них - 18 участников СВО. В этих картинах переданы самые разные эмоции - боль, надежда, гордость за Родину.

Своевременной и сверхактуальной считает эту выставку художественный руководитель и куратор экспозиции — живописец, график, академик Российской академии художеств Андрей Блиок.

- Эта выставка, наверное, одна из самых удачных в моей творческой биографии как куратора, потому что на ней мы собрали истинных творцов и истинных патриотов своей Родины, - говорит Андрей Блиок. - После Великой Отечественной войны у нас осталось великое наследие художников, музыкантов, писателей. Но многие из этих произведений родились не сразу, а спустя несколько лет после войны, в результате окончательного переосмысления происходившего. И наши современные художники еще создадут великие произведения, посвященные СВО. О каждой из работ, представленных на этой выставке, можно рассказывать очень долго, потому что все они — это переживания художников о происходящих событиях. Мы, художники, любим нашу страну, и эти работы — наверное, наш посыл будущему. Да, сейчас происходят события страшные и часто непонятные, но все будет хорошо, победа будет за нами...

Выставка «Кистью и штыком» продлится в Гатчинском Доме культуры до конца сентября.

Фестиваль «СВОя культура» — не просто концерт или выставка: это живой диалог между защитниками Отечества и обществом через творчество. Он стал своего рода мостом между фронтом и тылом, напоминая, что культура — это сила, сплачивающая весь наш народ. В подготовке фестиваля приняли участие комитеты по культуре и туризму, по сохранению культурного наследия, по физической культуре и спорту Ленинградской области, Дом народного творчества, Музейное агентство и Ленинградская областная универсальная научная библиотека.

Юлия Лысанюк