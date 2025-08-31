Кто в Гатчине останется без воды?

В связи с производством работ на сетях водопровода по ремонту задвижки ул.Киевская, 4А 2 сентября 2025 г. с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам в Гатчине:

ул.Киевская д.2,4,4а,4б,6,6а,6г,7/15,8,9/2,9б,10,15,16,25,28,41,43,46,48,52,54,66,68,70,74;

ул.Григорина д.1,

Круглая рига;

ул.Старая дорога д.1а,3,6,12,14,16,18,20,22,26,ПЭС;

ул.Кузьмина дома с 1-64;

ул.Новопролетарская д.с 1-59А.

В связи с устранением утечки на водопроводе ул. Кныша, д.17 3 сентября 2025 г. с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам в Гатчине: