В картофельной столице Ленобласти прошел гастрофестиваль «Картошка Фест»

На мероприятии гостей приветствовали депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Марина Левченко, Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова, начальник управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области Ольга Куликова и глава администрации Волосовского муниципального района Сергей Ушаков.

На фестивале можно было попробовать разнообразные блюда из картофеля, поучаствовать в мастер-классе «Знания» о сортах выращивания картофеля, ну и, конечно, накупить себе этот главный овощ Волосовского района на год вперед до следующего праздника.

Также на мероприятии чествовали молодых родителей и многодетные семьи. Школьникам дарили рюкзаки с канцелярией и подарки счастливым мамочкам с детьми.

Марина Левченко подготовила для детей на празднике сладкие подарки и совместно с членами партии «Единая Россия» и МГЕР дарили присутствующим на мероприятии.