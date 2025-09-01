В картофельной столице Ленобласти прошел гастрофестиваль «Картошка Фест»
В Волосово прошли совместно гастрономический фестиваль «Картошка фест» и Седьмой областной фестиваль «День детства».
На мероприятии гостей приветствовали депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Марина Левченко, Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова, начальник управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области Ольга Куликова и глава администрации Волосовского муниципального района Сергей Ушаков.
На фестивале можно было попробовать разнообразные блюда из картофеля, поучаствовать в мастер-классе «Знания» о сортах выращивания картофеля, ну и, конечно, накупить себе этот главный овощ Волосовского района на год вперед до следующего праздника.
Также на мероприятии чествовали молодых родителей и многодетные семьи. Школьникам дарили рюкзаки с канцелярией и подарки счастливым мамочкам с детьми.
Марина Левченко подготовила для детей на празднике сладкие подарки и совместно с членами партии «Единая Россия» и МГЕР дарили присутствующим на мероприятии.