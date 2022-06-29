Около 30% жителей нашей области старше 15 лет употребляют никотин. А это значит, что сразу треть населения региона находится в группе риска. Именно тема курения стала главной на круглом столе в Ленинградской общественной палате с участием комитета по молодёжной политике и организации «Общее дело». Среди острых проблем, поднятых в обсуждении, – воздействие скрытой рекламы табака и вейпов на молодёжь.

«Раньше было модно не курить и заниматься ЗОЖ, сейчас же модно курить электронные сигареты, вейпы. Якобы пар приносит меньше вреда, но это не так», – выразила обеспокоенность председатель комитёта по молодёжной политике Марина Григорьева.

По данным исследования химиков, пары вейпов содержат 31 отравляющее вещество, включая никотин, ацетальдегид, пропаналь, ацетон, бензол и другие яды. Не секрет, что употребление табачной продукции вызывает онкологические заболевания: сколько известных людей ушло из жизни из-за своего пристрастия к курению! Но подростков это не останавливает. Согласно опросам, 80% нынешних курильщиков приобрели вредную привычку именно в самом уязвимом возрасте – до 18 лет.

На защиту юных граждан направлен разработанный ленинградскими общественниками проект федерального закона, запрещающий продажу любой никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 2009 года. Цель – сформировать первое в русской истории поколение без никотина. То есть нынешние дети и подростки не смогут закупиться сигаретами даже во взрослой жизни. Такая практика уже существует в некоторых странах мира, например, в Новой Зеландии.

Все участники круглого стола высказались в поддержку антиникотинового закона. Да, его вряд ли оценят производители сигарет и вейпов. Но, в конце концов, расходы на лечение и восстановление здоровья нации куда весомей, чем прибыль от продажи никотиносодержащей продукции.

В рамках мероприятия руководитель «Общего дела» Павел Копылов продемонстрировал фильм с яркими примерами вреда употребления табачной продукции в различных её видах, который был рекомендован к показу для подрастающего поколения.

Елена Владимирова