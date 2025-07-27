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Кто останется без света 28 июля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.07.2025 с 09:30 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Пригородный (частично) промзона.

 28.07.2025 с 09:30 до 18:00

Рождественское ТУ:

п. Дивенский (частично).

28.07.2025 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. Новинка.

28.07.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино частично: ул. Новая, ул. Героев Пограничников