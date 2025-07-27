Кто останется без света 28 июля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.07.2025 с 09:30 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Пригородный (частично) промзона.
28.07.2025 с 09:30 до 18:00
Рождественское ТУ:
п. Дивенский (частично).
28.07.2025 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. Новинка.
28.07.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино частично: ул. Новая, ул. Героев Пограничников
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