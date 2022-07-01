Производители упаковки повышают эффективность

В течение полугода сотрудники компании «Петрополимер» из Гатчинского района совместно с экспертами Регионального центра компетенций Ленинградской области работали над внедрением бережливых технологий. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства белого пластикового ведра объемом 800 мл с ярко-желтой крышкой с окрашиванием. При диагностике было выявлено 48 «узких мест», в том числе потеря времени при устранении причин брака, лишняя транспортировка, частая смена плана работ.

За шесть месяцев реализации проекта рабочим предприятия совместно с экспертами РЦК удалось сократить время протекания процесса на 40% или на 50 часов, а выработку увеличить на 64% или на 321 штуку в час. Незавершенное производство в потоке сократилось на 34% или на 1,235 млн штук. При этом дистанция транспортировки продукции сократилась на 1788 метров за сутки, а перемещения бригадира за смену ― на 1166 метров.

Рабочая группа из 10 человек обучилась основам бережливого производства, автономному обслуживанию оборудования, картированию, стандартизированной работе и 5С на производстве, а также прошла тренинг на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов». Трое сотрудников прошли сертификацию и стали внутренними инструкторами по бережливому производству.

ООО «Петрополимер» стало восьмым предприятием, на котором эксперты РЦК Ленинградской области повысили производительность труда.

Сегодня к национальному проекту «Производительность труда» подключилось уже 51 предприятие Ленинградской области. Напомним, участниками могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность.рф.