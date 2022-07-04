Ленинградская область ― в промышленных лидерах России

Результаты рейтинга по итогам 2021 года презентованы сегодня Министерством промышленности и торговли России в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.

«Высокая оценка профильного министерства говорит о том, что мы принимаем эффективные решения по поддержке промышленности и экспорта. В Ленинградской области создана база индустриальных парков, где локализованы промышленные предприятия–экспортеры. В регионе работают все возможные виды налоговой поддержки, в том числе, наши крупнейшие экспортеры получают специфические субсидии по трейдерской деятельности. В работе по развитию экспорта наших малых и средних предприятий мы с самого начала ориентировались на дружественные страны в Средней Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня там востребованы наши строительные материалы, химия и пищевая продукция, и мы продолжаем бизнес-миссии и выставки, ориентированные на эти сектора и страны», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По итогам 2021 года индекс промышленного производства Ленинградской области составил 107,6%. Объем отгруженных товаров по всем основным видам промышленной деятельности –1699 млрд рублей. По объему экспортных поставок регион стабильно входит в топ-15 экспортеров среди всех субъектов РФ. В 2021 году с помощью Центра поддержки экспорта Ленинградской области 78 предпринимателей вышли на экспорт – общий объем поддержанного экспорта составил 44,9 млн долларов США.

В общей оценке рейтинга у Ленинградской области 11 место, в 2021 году регион занимал 14 место.