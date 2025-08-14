Столичный – значит, отличный!

На Дне поля во Всеволожском районе яркими выставками были представлены все районы и округа Ленинградской области. Каждый стенд – признание в любви к родной земле. У гатчинского стенда гостей встречали не только представители администрации во главе с Людмилой Нещадим и сельхозпредприятий, но также ученики агрокласса Большеколпанской средней школы, воспитанники театра костюма «Катюша» Центра творчества юных города Гатчины и танцевальной студии «Релиз».

Ученики агрокласса представили зрителям мастер-классы по изготовлению натуральных сувениров – саше из ароматного гатчинского сена. Гости с удовольствием осваивали технику составления композиций из трав и цветов.

Школьники активно участвовали в организации увлекательного квеста «Агроэкспедиция», где проявили свои знания, командный дух и креативность. А в рамках форума «Агроклассников» были отмечены заслуги самых активных участников. Ученицам 11 класса Дарье Тертышной и Диане Рассеевой вручены благодарности за их вклад в участие и проявленную инициативу. Учитель биологии Юлия Коваленко и советник директора Большеколпанской школы по воспитанию Илона Легостаева были отмечены за профессионализм и преданность делу.

Также благодарственными письмами наградили Большеколпанскую школу – за активное участие в квесте и развитие агротехнологических классов в Ленинградской области в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» – и администрацию Гатчинского округа за поддержку образовательных инициатив.

- За подготовку ребят – слова благодарности администрации округа, педагогам, нашим партнерам из АО «Гатчинское» и Гатчинского комбикормового завода. Для ребят особенно ценным стало знакомство с современными технологиями обработки земли, представленными ведущими производителями сельхозтехники. Это дало понять, насколько сельское хозяйство далеко ушло вперед от традиционных представлений. Ребята убедились, каким важным делом занимаются фермеры и агрономы, какое значение имеет эта профессия для благополучия нашего региона и округа! – отметила председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова.

В культурной программе этого грандиозного события приняли участие директор Дружногорского КДЦ Наталья Шунина и специалист по жанрам творчества Елизавета Егорова, а также хореографический коллектив «Росинка» из поселка Сиверский.

Андрей Соколов

Фото Павла Афанасенко и участников мероприятия