В Санкт‑Петербурге появился памятник покровителю предпринимателей Серафиму Вырицкому

Преподобный Серафим Вырицкий (1866-1949) – иеросхимонах Русской Православной Церкви, широко почитаемый в православной среде, как старец, провидец и покровитель семьи и предпринимателей. Идея создания памятника была приурочена к 20-летию прославления преподобного Серафима Вырицкого (2020 г.) настоятелем храма иереем Артемием Наумовым,

Для воплощения замысла президент «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга» Алексей Сергиенко предложил создать макет будущего памятника, а также написать картины на жизнь святого и провести аукцион. В проекте приняли участие более 25 художников «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга».

По словам художника, предпринимателя в сфере искусства Алексея Сергиенко, сегодня православию необходим небесный покровитель предпринимателей.

«Сегодня у меня праздник, - комментирует арт-бизнесмен Алексей Сергиенко. - Памятник получился очень красивый и нужный людям. Серафим Вырицкий в миг оказался в букетах цветов. И он рядом с ними как будто ожил! Я видел, как люди преклонялись и целовали преподобного. Теперь у всех предпринимателей есть небесный защитник, и сейчас это как никогда актуально».

В августе 2020 года была проведена выставка картин, архивных фотографий и икон, а также проведена презентация макета будущего памятника преподобного в музее истории Религии Санкт-Петербурга и в октябре этого же года в Рыбинском краеведческом музее на родине святого.

Компания «Полярная Звезда», занимающаяся международными перевозками рефрижераторных грузов, софинансировала проект памятника.

«Серафим Вырицкий глубоко почитается в моей семье и среди многих сотрудников компании «Полярная Звезда». Поэтому, когда встал вопрос о финансировании памятника на совете директоров было принято положительное решение всех участников. Уверен, что покровительство преподобного поможет нам и многим другим предпринимателям в нынешнее непростое время. Благодарю всех, кто принимал участие в создании и возведении памятника и очень рад, что нашей компании посчастливилось внести посильную лепту в создание памятника», - прокомментировал Павел Ковальчук, генеральный директор «Полярной Звезды».

Все работы по проектированию и производству памятника были выполнены членами «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга» - архитектором Юлией Резниченко, скульпторами Николаем Ивановым и Вадимом Сазоновым. Проект поддержал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Серафим Вырицкий вмиг оказался в букетах цветов, памятник получился нужный людям. Я видел, как люди преклонялись и целовали преподобного. Теперь у всех предпринимателей есть небесный защитник, и сейчас это как никогда актуально», - прокомментировал открытие памятника покровителю предпринимателей Серафиму Вырицкому в Большом Гостином Дворе автор проекта, художник Алексей Сергиенко.