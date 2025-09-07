«Эксперимент» Виноградова: воспитание Пушкиным

Владимир Иванович Виноградов – не только педагог, но и музыкант, поэт, автор-исполнитель песен. Вся его жизнь и творчество проходят под знаком Александра Сергеевича Пушкина, которого он считает не только великим поэтом, но и прививкой от пошлости для молодых поколений. Об этом мы поговорили с Владимиром Виноградовым в его «мастерской» – студии «Эксперимент».

«Меня всегда вела музыка»

Как рассказал Владимир Виноградов, музыку он полюбил с детства и навсегда. Он вспомнил, как однажды, в шестилетнем возрасте, услышал игру своего друга на баяне.

- Это было летом в Мариенбурге, где мы отдыхали у бабушки, – говорит он. - Мой друг сел, развел меха и заиграл вальс. Это было так хорошо! И я захотел тоже... Мама нашла для меня в Гатчине преподавателя игры на баяне, и мы стали заниматься. Ему я понравился, и он пригласил меня к себе в музыкальную школу. Мне как-то сразу всё это легло на душу. Занятия музыкой для меня были чем-то абсолютно естественным, меня не нужно было заставлять. Я учился в школе № 5, где классе в шестом организовал свой первый ансамбль. У нас был дуэт: я играл на баяне, а мой друг – на кларнете. Это был конец 1960-х, мы играли популярные эстрадные песни. Ребята нас приняли на «ура» и на классных вечеринках предпочитали танцевать не под пластинки, а «под Виноградова». А классе в седьмом я взял в руки гитару. Мы уже слушали Высоцкого: по рукам ходили записи, сделанные подпольно во время его выступления в гатчинском ЛИЯФе в 1967 году.

Закончив восемь классов, Владимир Виноградов поступил в музыкальное училище им. Мусоргского в Ленинграде, где, помимо баяна и аккордеона, продолжал осваивать другие инструменты. Его не отпускала мечта о своем музыкальном коллективе, и вскоре в училище появился ансамбль гитаристов.

- В эти времена в нашу жизнь уже входил «Битлз», ставший для меня настоящим откровением – столько невероятной красоты, гармонии, мелодичности и хорошей энергетики было в их песнях, – вспоминает Владимир Иванович. - Мы играли на танцах, выступали на концертах. С другой стороны, мне хотелось просвещать людей, как-то приучать их к любви к искусству. Но я еще не знал, как. А тогда меня вела музыка, и так было потом всегда...

Окончив музыкальное училище, Владимир Виноградов ушел в армию. Служил в Гатчине, в духовом оркестре Красных казарм вместе с Эриком Алабергом (в будущем первым директором Войсковицкой детской музыкальной школы). В воинской части тоже был организован ансамбль, с которым молодые музыканты проводили самые разные концертные программы.

У истоков восхождения Валерия Леонтьева

Отслужив в армии, с 1976 по 1979 год Владимир Виноградов преподавал в только что образованной в Войсковицах музыкальной школе. И снова организовал здесь ансамбль под названием «Апрель», где играли рок-хиты того времени. Параллельно Владимир Иванович учился на музыкальном факультете института культуры в Ленинграде. Успел даже поработать директором Дома культуры в поселке

Войсковицы.

- В 1979 году меня пригласили поработать с музыкальным коллективом «Эхо» из Республики Коми, который должен был участвовать во Всесоюзном конкурсе-фестивале «Крымские зори» на лучшее исполнение песен стран соцсодружества в Ялте, – вспоминает Владимир Виноградов. - Я приехал в Горький, где базировался ансамбль, познакомился с солистом: такой щупленький мальчик Валера... Мне нужно было расписать им партитуры произведений. Мы подготовились и поехали в Ялту. Коллектив выступил очень удачно, заняв первое место. Жюри было сильным. В него входила София Ротару, которую наш Валера сразу покорил.

А спустя несколько лет Валера стал знаменитым певцом Валерием Леонтьевым – так получилось, что Владимир Иванович оказался у истоков его восхождения:

- Мне он нравился. Нравилась его бешеная энергетика, нравилось, что он целиком погружается в работу и готов пахать, пахать, пахать... У Леонтьева был неплохой голос, но главное – он был одним из первых, кто начал двигаться на сцене... После этого у нас были гастроли по Крыму и Донбассу, по пять концертов в день! Коллектив упивался своим успехом, а я в какой-то момент решил, что мне нужно двигаться дальше. Попрощался с Леонтьевым и вернулся в Гатчину.

«Эксперимент»: от музыки к театру

В 1981 году Владимир Виноградов пришел на работу в Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского как преподаватель музыки.

- В те годы ребята осваивали какой-то инструмент, чтобы потом давать уроки музыки в школе, – рассказывает он. - Я учил студентов игре на баяне, аккордеоне, фортепиано. Однажды ко мне подошли девушки и попросили научить их играть на гитаре. Мы начали заниматься и уже в 1983 году стали давать концерты в училище. Нас принимали на «ура»! Чуть позже мы стали делать музыкально-литературные композиции, и мне пришла в голову мысль организовать студию. Я видел ее как место, где складываются особые отношения между людьми, где возникает чувство поддержки, дружбы, любви, истинного духовного и душевного единения.

Так в 1983 году родилась студия «Эксперимент». Под руководством Виноградова студийцы стали делать всё более серьезные программы. С каждым годом приходили новые ребята, и в студии начали складываться так называемые «поколения» – по началу очередного учебного года. Все эти «поколения» – а всего их 37! – можно увидеть на стене в студии в виде нот на нотном стане: каждая нотка – очередное поколение учеников Виноградова.

- Где-то во втором «поколении» ко мне подошли ребята с просьбой организовать театральную группу, – вспоминает Владимир Виноградов. - И мы решили попробовать. С этого года у нас пошло разделение: театральная и музыкальная группы. Они, конечно, пересекались, часто выступая вместе. В 1987 году мы сделали наш первый полноценный спектакль «Завтра была вой-на» по Борису Васильеву. Ребята очень прониклись этой работой: в них было столько искренности, и это покоряло. Мы показывали этот спектакль школьникам старших классов – успех был полный! Не раз возвращались к нему и потом: эта тема ребятам очень близка, ведь разговор у Васильева идет о дружбе и предательстве, верности и трусости, смелости и надежности.

Вообще, на протяжении всех этих лет я старался не просто делать спектакли – я хотел, чтобы они приносили пользу в воспитательном смысле. Хотел, чтобы ребята находили для себя что-то, на что можно было бы равняться в жизни, к чему можно было бы стремиться, чтобы стать лучше.

«Гвардейцы» Владимира Виноградова

На Востоке неслучайно говорят: учитель приходит к ученику, когда тот готов к этому. Эту мудрость Владимир Виноградов вспоминает часто. За все эти почти сорок лет в студию «Эксперимент» приходило много ребят. Не все оставались, зато те, кто оставался, прикипали к ней сердцем навсегда.

- Те, кто закончил студию, переходят в разряд «гвардии» – я называю их «гвардейцами», – улыбается Владимир Виноградов. - Те же, кто занимался у нас все четыре года учебы в колледже, получают звание «гвардейских мушкетеров».

«Мушкетер» Кирилл Медников окончил колледж в 2020 году. Учился на отделении прикладной информатики. Затем несколько лет преподавал в Гатчинской школе № 11, где организовал театральную студию.

- В студию «Эксперимент» я пришел в 2016 году, на первом курсе, – рассказывает Кирилл. - Занимался все четыре года: выступал, играл, пел, общался. Я очень благодарен Владимиру Ивановичу за время, которое он нам уделял и до сих пор продолжает уделять. У него особый природный дар лидера, педагога, мастера. Он сразу становится духовным наставником для каждого, кто приходит сюда. Здесь, в студии, я нашел себя. Здесь я реализовался как студент, как человек и творческая личность. И я возвращаюсь сюда снова и снова, чтобы вспомнить былые времена, встретиться с уже родными для меня людьми, познакомиться с новыми студийцами.

Еще один «гвардейский мушкетер» Владимира Виноградова – Марина Алексеева, она окончила колледж 20 лет назад.

- Мы с девчонками пришли в студию на первом курсе, – вспоминает она. - Мы ничего тогда не умели, только стихи читать. У нас организовалась группа «Алые паруса», визитная карточка которой стала легендарной. Для каждого из нас Владимир Иванович разный. Каждому он дает что-то очень важное, чем сразу проникаешься. Он мягкий, добрый, всегда поддержит и подскажет. В то же время он может быть принципиальным и даже жестким. Для него главное требование к артисту – чтобы у него и у зрителя «ёкнуло» от того, что происходит на сцене. Он давал нам уверенность в себе, веру в то, что тебя будут слушать, что ты нужен людям. Закончив колледж, мы продолжаем приходить в студию снова и снова. За эти двадцать лет мы не пропустили ни одного дня рождения Владимира Ивановича...

Один из нынешних студийцев Виноградова, Виктор Поздняков, совсем еще юн, но, как говорится, подает большие надежды.

- Учусь на четвертом курсе колледжа, – рассказывает Виктор. - Пришел в студию в прошлом году, 1 сентября, и практически сразу же, в этот день, вышел на сцену. Мне это понравилось, для меня это был новый опыт. В студии часто выступаю на разные темы, включая пушкинскую.

У студийцев, бывших и настоящих, существует многолетняя традиция – ежегодно 14 марта собираться на день рождения Владимира Виноградова.

- Мы садимся, начинаем петь и говорить, – рассказывает Владимир Иванович. - Ребята делятся чем-то своим, рассказывают, как они воспринимают сейчас студию, какими видят юных артистов. Стараемся, чтобы всё это было по-семейному, чтобы ребята чувствовали, что здесь их поймут, оценят и не будут смеяться, если что-то не получается.

Внимательно вглядываясь в лица студийцев, Владимир Иванович наставляет их: «Никогда не сдавайтесь. И даже если что-то не получается сразу, нужно продолжать бороться, биться и показывать то, на что вы способны. А потенциал у вас очень большой, и вы уже убедились в этом на ваших выступлениях. И одно условие – обязательно сообщайте мне, что у вас происходит в жизни и в учебе...»

Пушкинский камертон

Основа творчества студийцев Владимира Виноградова – пушкинская тема, которая звучит здесь постоянно.

- Пушкин же с нами с самого детства, – говорит Владимир Иванович. - В молодости я не отдавал себе в этом отчета, и Пушкин был немного в стороне. Но как только возникла студия, он вдруг проявился в полной мере. Именно Пушкин был первым, о ком я вспомнил, и даже первая моя песня здесь была о нем – «Поедем в Царское Село».

Почему именно Пушкин?

- Наверное, он с самого начала зацепил меня своей трагической судьбой, – признается Виноградов. - Я часто думал о его дуэли, о том, как он погиб, защищая честь свою и своей семьи. И я не мог с этим смириться: как же так? Он, конечно, герой, но почему сложилось именно так, а не иначе? Только спустя годы начинаешь понимать эти его строки: «Я скоро весь умру. Но тень мою любя, храните рукопись, о други, для себя!» Пушкин ведь, с одной стороны, был такой, как мы: мог балагурить, хулиганить, повесничать. Всё у него было! И в то же время в какие-то моменты он становился просто недосягаемым по своей глубине и высоте...

С горечью говорит Владимир Виноградов о последних нашумевших «пушкинских» экранизациях и постановках:

- Пушкин на самом деле – наше всё. Но если мы будем к этому прикасаться не так осторожно, как надо, а с этой своей прямолинейной пошлостью, грубостью и грязью, то что же у нас тогда останется чистого и святого? Я говорю ребятам: надо сохранять чистоту отношения к Пушкину, надо думать о том, как рождались его стихи, надо идти в глубину, не останавливаясь на внешних фактах. Скакание по верхам не откроет нам Пушкина. К счастью, мои «гвардейцы» уже не могут принять эту пошлость. Значит, в какой-то степени прививка от нее у них уже заработала...

И это неудивительно, ведь ученики Виноградова погружаются в пушкинскую стихию не только через поэзию, но и через «пушкинские» песни и студийные постановки. Не менее важными для студийцев стали поездки по пушкинским местам, самое любимое из которых – Пушкинские Горы. И они не просто едут туда, где всё пронизано Пушкиным, но и привозят свои программы, участвуют в пушкинских праздниках.

- Всё это ради того, чтобы не просто приобщить их к прекрасному, но чтобы прекрасное стало еще и жизненно необходимым для них, – говорит Владимир Виноградов. - Хочется, чтобы у них сохранялась тяга к настоящему искусству, чтобы у них складывались человеческие взаимоотношения, чтобы они понимали наши истинные духовные ценности.

Владимир и Елена

В студии «Эксперимент» постоянно звучат песни. Самые разные – не только те, которые готовятся к постановкам, но и те, которые здесь просто очень любят и поют с удовольствием в свободное время. Да, именно так: иногда собираются, чтобы просто петь их вместе!

- Конечно, мы поем не только «пушкинские» песни, – говорит Владимир Иванович. - Есть и многие другие, близкие по духу. Есть огромное количество песен, которые передаются из поколения в поколение. Песни на стихи великих русских поэтов проникают в душу, заставляют задуматься.

Владимир Виноградов – не только замечательный педагог, но и автор-исполнитель, поэт и композитор. Многие песни, которые звучат в студии, созданы на его музыку или стихи. На протяжении многих лет рядом с ним – его супруга, муза, вдохновительница и друг Елена Игоревна Виноградова, которую часто можно видеть на выступлениях студии «Эксперимент».

- Вся моя жизнь была творческой, и привлекали меня люди творческие, – говорит Виноградов. - С Еленой Игоревной мы пересеклись на почве музыки в начале 2000-х годов. Она работала детским врачом, немного играла на гитаре и очень хотела петь. А мы как раз создали новый ансамбль в Гатчине, и нам был нужен женский вокал. Мы предложили Лене присоединиться к нам, и она согласилась. Начали репетировать, я постепенно вводил ее в состав нашего ансамбля. Лена не только пела, но и к Пушкину относилась трепетно и увлеченно, и я понял, что нашел друга и по-настоящему близкого человека... Творчество захлестнуло нас, а с ним пришла и любовь. У меня тогда уже было много песен, и мы решили создать с Леной самостоятельный дуэт. Мы готовили концертные программы, в том числе и на пушкинскую тему, выступали, играли блюзы, пели. Взаимопонимание у нас полное. Лена – мой самый первый слушатель: она оценивает мои песни, часто давая ценные рекомендации.

Наверняка выступления семейного дуэта Владимира и Елены Виноградовых помнят в Гатчине и Петербурге. Можно их услышать и сейчас: Владимир Виноградов создал в соцсети «Телеграм» канал, который называется «Владимир и Елена. Ай да Пушкин!». Сюда выкладываются все сохранившиеся в записях или новые песни. И, конечно, все они о главном – о добром, светлом, разумном и вечном, о чем так важно помнить в нашей такой непростой и «закрученной» жизни.

Юлия Лысанюк