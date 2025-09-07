У фонтана в сквере «Юность» и туалетов - осенний график
УБДХ города Гатчины обращает внимание на изменение режима работы фонтана в сквере «Юность», а также общественных туалетов с 1 сентября.
Рубрики: Общество
С 1 сентября до 1 октября устанавливается новый график работы фонтана: с 9:00 до 21:00 часов ежедневно. С 1 октября планируется проведение консервации фонтана до весны 2026 года.
Общественные туалеты в сквере «Юность» и общественном пространстве «Аэропарк» с 1 сентября работают с 9:00 до 19:00 часов ежедневно.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.