У фонтана в сквере «Юность» и туалетов - осенний график

С 1 сентября до 1 октября устанавливается новый график работы фонтана: с 9:00 до 21:00 часов ежедневно. С 1 октября планируется проведение консервации фонтана до весны 2026 года.

Общественные туалеты в сквере «Юность» и общественном пространстве «Аэропарк» с 1 сентября работают с 9:00 до 19:00 часов ежедневно.