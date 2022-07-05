«И нами гордится страна…»

Митинг

Фестиваль - дань памяти юным героям, павшим в борьбе с фашизмом. Он приурочен к Дню памяти и скорби и традиционно начинается с митинга у памятника героям Великой Отечественной войны рядом с Сиверским кино-культурным центром «Юбилейный».

Открыл митинг организатор фестиваля Олег Прокошев. Участников фестиваля поприветствовал глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев. Он рассказал о большом вкладе поселка в патриотическое воспитание юношей и девушек как до Великой Отечественной войны, так и после. Около ста летних детских учреждений находилось в Сиверской в то время, недаром поселку хотели дать название Пионерск.

Житель п. Сиверский, блокадник, организатор традиционной в рамках фестиваля выставки «Суровое эхо войны» Валерий Исаков рассказал о той огромной роли, которую сыграли юные ленинградцы в обороне города в дни блокады. Недаром в Таврическом саду Ленинграда в 1962 году открыли памятник «Юным героям обороны Ленинграда».

Продолжил митинг старейший участник пробега Ю.Н. Васильев, 1935 года рождения – житель Санкт-Петербурга, ветеран создания лунохода в институте «Трансмаш». Он рассказал о первых днях войны, летающих вражеских самолетах, о прощании с уходящим на фронт отцом, которого он видел в последний раз… Затем была эвакуация по легендарной Ладоге в Вологодскую область, где в те суровые годы совсем еще дети брались за взрослую работу, помогая приближать Победу. С сиверской землей ветерана связывают незабываемые воспоминания. Здесь в пионерском лагере «Юный Кировец» на Оредеже в далеком 1947 году он научился плавать.

О работе ветеранской организации и связи «Кировского завода» с сиверской землей рассказала председатель совета ветеранов «Кировского завода» Г.А. Луст. В далеком 1937 году заводом был организован пионерский лагерь «Юный кировец», в шестидесятые годы ставший здравницей международного значения. Не одно поколение детей работников завода отдохнуло в этом лагере. На базе лагеря 16 лет подряд для работников завода организовывался пробег «Сиверская миля».

Один из инициаторов создания мемориального комплекса «Строганов мост» Алла Савицкая вспомнила пионеров того времени, когда их Родина победила жестокое гитлеровское нашествие, как советский народ хранил память о юных героях. В Сиверской есть улица Саши Никифорова, есть Памятный камень на месте расстрела 15-летнего Семёна Журавлёва и 17-летнего Димы Боганкова из деревни Симанково в мемориальном парке «Строганов мост».

О большой патриотической работе, проводимой в Сиверской, рассказал ветеран Вооруженных сил РФ, организатор традиционного фестиваля «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко. В Сиверской чтят защитников Отечества разных эпох. Это и спаситель Санкт-Петербурга генерал-фельдмаршал П.Х. Витгенштейн, герои Великой Отечественной войны, советские и российские космонавты, среди них – служивший в Сиверском авиаполку второй космонавт земли Герман Титов. Вспомнил Петр Владимирович и героев сегодняшней спецоперации, служивших вместе с ним в Сиверском авиаполку. Это генерал-майор Канатамат Боташев и капитан Александр Приходько, героически погибшие на Донбассе. Вечная им память!

Закончил митинг постоянный участник фестиваля из Уфы, ветеран спорта Л.В. Скурихин. Он прочитал стихотворение Николая Добронравова в память о павших героях и связи времен.

Пробег

Для участников фестиваля сиверскими краеведами Константином Кошевым и Петром Бабенко были проведены экскурсии к месту старта пробега.

По просьбе участников (в виду аномально жаркой погоды) было принято решение о проведении соревнований только на двух дистанциях - 2 и 8 км. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 4 до 87 лет. Наибольшее количество участников представил спортивный клуб «Кировец» из Санкт-Петербурга.

К чести бегунов, все справились с поставленными задачами. Победителями стали:

- на дистанции 2 км – Александр Бухтияров (2008 г.р., Санкт-Петербург) и Станислава Попова (2011 г.р., Пушкин);

- на дистанции 8 км: Владимир Ильин (2004 г.р., Санкт-Петербург, «Кировец») и Валентина Жданова (1977 г.р., Санкт-Петербург, «Адмиралтеец»).

Экскурсия и концерт

Юные участники фестиваля посетили экскурсию в музее «Дачная столица», где смогли посмотреть презентацию «Пионеры-герои: что мы знаем о них?..» (автор - экскурсовод музея «Дачная столица» Ирина Самарская). В помещении школы-интерната можно было прикоснуться к живой истории на выставке «Суровое эхо войны», организованной ветераном-блокадником

Валерием Исаковым.

А потом и участники, и гости пробега собрались на концерт патриотической песни и поэзии, который провела Марианна Покровская. Начался он с маленького путешествия в историю: на демонстрационном стенде все участники могли увидеть уменьшенную копию памятника Орленку в Челябинске на Алом поле (памятник был открыт к 40-летию ВЛКСМ) и памятные настольные знаки к 60-летию ВЛКСМ, выпущенные Ленинградским Монетным двором в 1978-м году.

После исторического экскурса зазвучали пионерские песни: это и «Взвейтесь кострами, синие ночи», и «Юный барабанщик», и «Песня о первом пионерском отряде», и обязательная песня всех пионерских туристических походов «В палатке спим в три этажа». А «вкусную» песню «Картошка» организаторы и гости концерта даже сымпровизировали.

Все эти песни прозвучали в исполнении Евгения Ужинского, которому с удовольствием подпевали все собравшиеся. На концерте поздравили с днем рождения юную участницу пробега Ксению: был здесь и веселый танец для виновницы торжества, и песня «Детство, детство, ты куда бежишь?..» в исполнении Алексея Анисковца, музыкального редактора концерта.

Концерт закончился исполнением в орлятском кругу «Орленка».

После пробега и концерта нужно подкрепиться и восстановить силы! Какой же праздник обойдется без солдатской кухни - гречки с тушенкой и ароматного чая от сиверского патриота Валерия Бачурова!

Закончился очередной фестиваль, но не заканчивается стремление людей к единению, общению и творчеству.

Марианна Покровская

Фото Алексея Бабука

P.S. Фестиваль был организован КЛБ «Сильвия», «Кировец», Петровской академией наук и искусств, оказали поддержку - комитеты по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации Гатчинского района и Московского района СПб, администрация Сиверского поселения, общественная организация «Ленинградский доброволец», Ломоносовская организация КПРФ, предприниматели Валерий Бачуров и Сергей Кульматицкий, музей «Дачная столица».