Семья садоводов России собралась в Гатчине
В пятницу, 5 сентября, в Гатчине состоялся Девятый съезд общественной организации «Союз садоводов России», собравший представителей садоводческих товариществ из разных регионов нашей страны. Форум стал площадкой для принятия важных решений, дискуссий, обмена мнениями между теми, кто жизненно связан с родной землей.
Садоводы – мощная общественная сила
В этот день у Гатчинского Дома культуры развернулась шумная фермерская ярмарка. Дары своей земли: фрукты, овощи, ягоды, авторскую выпечку и напитки – представили садоводы из самых разных уголков Ленинградской области. Центральным событием форума стало пленарное заседание, участие в котором приняли представители федеральных и региональных властей и лидеры садоводческих сообществ России.
Отечественное садоводство по своим масштабам и социальной значимости не имеет аналогов в мировой практике. Для россиян это не просто хобби – это труд на земле, который кормит семьи и объединяет поколения.
На сегодняшний день в России более 60 миллионов садоводов, 87 тысяч садоводческих объединений, 1 млн 115 тыс. га обрабатываемой садоводами земли. Садоводы России – основные производители картофеля (80%), ягод (90%), овощей (71%).
Как отметил председатель Союза садоводов России, депутат Государственной Думы Олег Валенчук, за последние 15 лет садоводы стали мощной общественной силой, к которой прислушиваются федеральные и региональные власти. Среди самых известных членов Союза садоводов России – Николай Валуев, Сергей Степашин, Валентина Терешкова.
Союз садоводов России помогает садоводам отстаивать свои права и создавать условия для комфортной работы на участках. В 2022 году была создана правительственная комиссия по развитию садоводства и огородничества, и это открыло новые возможности для садоводов. По инициативе президента России началась бесплатная газификация СНТ, в большинстве российских регионов были введены льготные тарифы на электроэнергию, решаются проблемы водоснабжения и вывоза мусора из садоводческих товариществ и многие другие насущные вопросы.
Садоводы – основа России
С приветственным словом к участникам съезда обратился генеральный секретарь партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
- Вы помогаете решать повседневные, но очень важные задачи, – подчеркнул он. - Ваш труд виден, а вклад – ценен, и это чувствуется во всех уголках нашей огромной страны. Вместе мы решили правовой вопрос статуса дачных участков, вместе развиваем программу газификации, каждый год обеспечиваем доступность саженцев и семян. Мы всегда готовы поддерживать ваши начинания. Спасибо вам за ваш труд, за любовь к родной земле.
- Садоводы – основа России, – уверен депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров. - Особая благодарность садоводам за гуманитарную поддержку СВО, за огромное количество собранных ими продуктов и домашних заготовок, которые были отправлены на передовую и в прифронтовые города.
Кстати, участие в съезде приняли и участники СВО. В фойе Дома культуры была представлена выставка, посвященная специальной военной операции, которую подготовили ассоциация ветеранов СВО Ленинградской области и АНО «Кольчуга». В экспозиции можно было увидеть трофеи и вооружение российских бойцов. Свою песню делегатам форума подарил ветеран СВО Геннадий Сухота (позывной «Артист»).
Пленарное заседание продолжилось приветственным словом председателя Союза садоводов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутата областного Законодательного собрания Александра Русских. Он напомнил, что на сегодня на территории Ленинградской области создано 3800 СНТ, в которых трудится порядка 3 млн человек.
- Нам нужно создать большую общую программу, с которой мы будем идти вперед, – отметил Александр Владимирович. - Аббревиатура «ССР» имеет две расшифровки. Одна, официальная – Союз садоводов России, вторая – Семья садоводов России. Только в семье можно быть счастливыми, добиться успеха, и мы его обязательно добьемся!
От имени Гатчинского округа благодарность организаторам съезда выразила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она отметила, что проведение форума на Гатчинской земле – не только большая честь для ее жителей, но и особая ответственность.
- Гатчинский округ – один из крупнейших в регионе по численности населения и объему сельскохозяйственного производства, – напомнила Людмила Николаевна. - Здесь работают 19 крупных сельхозпредприятий и более 53 тысяч личных подсобных хозяйств. Россияне всегда были и остаются народом, способным обеспечивать себя продуктами собственного труда.
Садоводы – главные экологи страны
В этот день в Гатчине в рамках форума произошло еще одно знаковое событие – подписание соглашения между Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) и Союзом садоводов России. Почетным гостем съезда садоводов России стал легендарный хоккеист, депутат Государственной думы, председатель ВООП Вячеслав Фетисов.
- Я 23 года играл в хоккей и уже 23 года я в политике, – отметил в своей приветственной речи Вячеслав Александрович. - Судьба привела меня в природоохранную деятельность, и чем больше я погружаюсь в нее, тем больше понимаю, что это, наверное, самые главные ресурсы нашего единения и понимания того, в какой великой стране мы живем. Продолжать дело отцов и дедов – это колоссальная ответственность.
Вячеслав Фетисов отметил важность объединения двух больших общественных организаций России.
- Наше здоровье и здоровье наших детей зависит от трех простых вещей: качества воды, продуктов питания и воздуха, – сказал Вячеслав Александрович.
- Нам важно объединить свои усилия, чтобы добиться этого. Самые крутые экологи в нашей стране – это садоводы, производящие на своих участках экологически чистые продукты.
После пленарного заседания в Гатчинском Доме культуры развернулись круглые столы с участием федеральных спикеров. Делегаты съезда обсудили такие важные темы, как изменения в законодательстве, развитие инфраструктуры СНТ, земельные и имущественные вопросы, взаимодействие с ресурсными организациями (электричество, газ, вывоз отходов).
Юлия Лысанюк