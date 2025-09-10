Семья садоводов России собралась в Гатчине

Садоводы – мощная общественная сила

В этот день у Гатчинского Дома культуры развернулась шумная фермерская ярмарка. Дары своей земли: фрукты, овощи, ягоды, авторскую выпечку и напитки – представили садоводы из самых разных уголков Ленинградской области. Центральным событием форума стало пленарное заседание, участие в котором приняли представители федеральных и региональных властей и лидеры садоводческих сообществ России.

Отечественное садоводство по своим масштабам и социальной значимости не имеет аналогов в мировой практике. Для россиян это не просто хобби – это труд на земле, который кормит семьи и объединяет поколения.

На сегодняшний день в России более 60 миллионов садоводов, 87 тысяч садоводческих объединений, 1 млн 115 тыс. га обрабатываемой садоводами земли. Садоводы России – основные производители картофеля (80%), ягод (90%), овощей (71%).

Как отметил председатель Союза садоводов России, депутат Государственной Думы Олег Валенчук, за последние 15 лет садоводы стали мощной общественной силой, к которой прислушиваются федеральные и региональные власти. Среди самых известных членов Союза садоводов России – Николай Валуев, Сергей Степашин, Валентина Терешкова.

Союз садоводов России помогает садоводам отстаивать свои права и создавать условия для комфортной работы на участках. В 2022 году была создана правительственная комиссия по развитию садоводства и огородничества, и это открыло новые возможности для садоводов. По инициативе президента России началась бесплатная газификация СНТ, в большинстве российских регионов были введены льготные тарифы на электроэнергию, решаются проблемы водоснабжения и вывоза мусора из садоводческих товариществ и многие другие насущные вопросы.

Садоводы – основа России

С приветственным словом к участникам съезда обратился генеральный секретарь партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

- Вы помогаете решать повседневные, но очень важные задачи, – подчеркнул он. - Ваш труд виден, а вклад – ценен, и это чувствуется во всех уголках нашей огромной страны. Вместе мы решили правовой вопрос статуса дачных участков, вместе развиваем программу газификации, каждый год обеспечиваем доступность саженцев и семян. Мы всегда готовы поддерживать ваши начинания. Спасибо вам за ваш труд, за любовь к родной земле.

- Садоводы – основа России, – уверен депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров. - Особая благодарность садоводам за гуманитарную поддержку СВО, за огромное количество собранных ими продуктов и домашних заготовок, которые были отправлены на передовую и в прифронтовые города.

Кстати, участие в съезде приняли и участники СВО. В фойе Дома культуры была представлена выставка, посвященная специальной военной операции, которую подготовили ассоциация ветеранов СВО Ленинградской области и АНО «Кольчуга». В экспозиции можно было увидеть трофеи и вооружение российских бойцов. Свою песню делегатам форума подарил ветеран СВО Геннадий Сухота (позывной «Артист»).

Пленарное заседание продолжилось приветственным словом председателя Союза садоводов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутата областного Законодательного собрания Александра Русских. Он напомнил, что на сегодня на территории Ленинградской области создано 3800 СНТ, в которых трудится порядка 3 млн человек.

- Нам нужно создать большую общую программу, с которой мы будем идти вперед, – отметил Александр Владимирович. - Аббревиатура «ССР» имеет две расшифровки. Одна, официальная – Союз садоводов России, вторая – Семья садоводов России. Только в семье можно быть счастливыми, добиться успеха, и мы его обязательно добьемся!

От имени Гатчинского округа благодарность организаторам съезда выразила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она отметила, что проведение форума на Гатчинской земле – не только большая честь для ее жителей, но и особая ответственность.

- Гатчинский округ – один из крупнейших в регионе по численности населения и объему сельскохозяйственного производства, – напомнила Людмила Николаевна. - Здесь работают 19 крупных сельхозпредприятий и более 53 тысяч личных подсобных хозяйств. Россияне всегда были и остаются народом, способным обеспечивать себя продуктами собственного труда.

Садоводы – главные экологи страны

В этот день в Гатчине в рамках форума произошло еще одно знаковое событие – подписание соглашения между Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) и Союзом садоводов России. Почетным гостем съезда садоводов России стал легендарный хоккеист, депутат Государственной думы, председатель ВООП Вячеслав Фетисов.

- Я 23 года играл в хоккей и уже 23 года я в политике, – отметил в своей приветственной речи Вячеслав Александрович. - Судьба привела меня в природоохранную деятельность, и чем больше я погружаюсь в нее, тем больше понимаю, что это, наверное, самые главные ресурсы нашего единения и понимания того, в какой великой стране мы живем. Продолжать дело отцов и дедов – это колоссальная ответственность.

Вячеслав Фетисов отметил важность объединения двух больших общественных организаций России.

- Наше здоровье и здоровье наших детей зависит от трех простых вещей: качества воды, продуктов питания и воздуха, – сказал Вячеслав Александрович.

- Нам важно объединить свои усилия, чтобы добиться этого. Самые крутые экологи в нашей стране – это садоводы, производящие на своих участках экологически чистые продукты.

После пленарного заседания в Гатчинском Доме культуры развернулись круглые столы с участием федеральных спикеров. Делегаты съезда обсудили такие важные темы, как изменения в законодательстве, развитие инфраструктуры СНТ, земельные и имущественные вопросы, взаимодействие с ресурсными организациями (электричество, газ, вывоз отходов).

Юлия Лысанюк