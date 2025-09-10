Фестивалим с Куприным: Александру Ивановичу – 155!

Ежегодный фестиваль «Чудная штука – эта жизнь», приуроченный ко дню рождения «Всероссийского гатчинского жителя» Александра Куприна (7 сентября) – один из самых любимых праздников у читающих гатчинцев. Из года в год Купринский фестиваль сопровождается отличной сентябрьской погодой. Солнце, утренняя прохлада, перетекающая к полудню в почти летнее тепло, тонкий аромат желтеющей листвы – всё это создает особенное настроение у тех, кто в этот день приходит почтить память любимого писателя. И здесь, на Купринском празднике, каждого ждут поэзия, творчество, вдохновение и стиль давно уже минувшей, но всё еще бесконечно волнующей эпохи.

Купринская Гатчина

Гатчина отмечала день рождения Куприна сразу на нескольких площадках. В субботу свои двери для гостей распахнул музей Александра Ивановича Куприна на улице Урицкого. Посетители познакомились с экспозицией, созданной по фотографиям друга Куприна – фотографа двора Его Императорского Величества Карла Буллы, и приняли участие в аудиоэкскурсии, записанной по воспоминаниям дочери писателя – Ксении Куприной.

Главной площадкой Купринского фестиваля стал Гатчинский дворик на улице Красной. Как известно, это общественное пространство напрямую связано с именем Куприна. Оно было обустроено несколько лет назад в скверике рядом с самым старым деревянным зданием Гатчины – знаменитым домом Ольдерогге. До 1919 года в этом доме располагалась редакция газеты «Невский край», создателем и редактором которой был Александр Куприн. О любимом гатчинском писателе здесь напоминает всё: и сам дом, и замечательная скульптурная композиция, изображающая Куприна с газетой «Невский край» в руках, и будто ожившие персонажи его рассказов: кошка Ю-Ю и пес Сапсан. А в день фестиваля на улице Красной можно было встретиться и с самим Куприным, точнее, с его двойником – виртуозно вошедшим в образ писателя Александром Мавриным.

В этот день многочисленных гостей праздника приветствовали руководители Гатчинского округа Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.

- Купринский фестиваль – одна из тех добрых многочисленных традиций, которыми живет наша Гатчина, – отметила Людмила Николаевна. - Наш город славен богатейшей историей, которая заслуживает нашего участия, чтобы мы могли и дальше максимально сохранять ее, передавая подрастающему поколению.

По словам Людмилы Нещадим, среди таких шагов – восстановление дома Ольдерогге в недалеком будущем. Этот исторический объект в настоящее время передан правительству Ленинградской области, и уже ведутся проектные работы по его реставрации с сохранением исторической аутентичности.

«Чудная штука – эта жизнь!»

Именно здесь, в Гатчинском дворике, по уже сложившейся традиции развернулся театрализованный праздник «Чудная штука – эта жизнь», посвященный истории и литературе Серебряного века. Гости фестиваля погрузились в эпоху более чем столетней давности. По тенистым аллеям прогуливались дамы в нарядах в стиле модерн (прогулочные костюмы той эпохи представил клуб исторического танца «Котильон» из Санкт-Петербурга). Прекрасные дамы естественно вписались в театрализованную праздничную программу «Серебряный век как умысел и вымысел», подготовленную организаторами фестиваля – гатчинскими артистами и куприноведами.

Гатчина известна как литературоцентричный город, с которым связаны имена, судьбы и творчество многих известных писателей, поэтов и публицистов. В этот день вспоминали не только Александра Куприна, но и таких знаменитых поэтов Серебряного века, как Константин Фофанов и Игорь Северянин. Серебряный век в лицах виртуозно представил гатчинский «Мефистофель» – автор идеи и создатель Купринского фестиваля Константин Иванов.

Гости фестиваля с удовольствием фланировали по аллеям Гатчинского дворика, открывая для себя неожиданные сюрпризы. Какие только персонажи не встречались в этот день на улице Красной! Молодые юнкера и прекрасные дамы, персонажи из купринских произведений, шарманщики, городовые и дворники начала XX века...

Кстати, метла «дворника Тимофея», который из года в год следит за порядком на Купринском фестивале, не раз в этот день попадала в чужие руки. В частности, ее в качестве символа очищения от всего плохого использовал глава Гатчинского округа Виталий Филоненко в своем зажигательном приветствии. Чуть позже метла была передана в детские руки: с ее помощью «дворник Тимофей» учил юных гатчинцев играть в старинную игру крикет. Любопытно, что исполнитель роли дворника, Федор Молчанов, выбрал этот образ не случайно. Как он напомнил, жил некогда в Гатчине дворник Тимофей, из обедневших дворян, в дочь которого влюбился поэт Игорь Северянин...

Неподалеку от памятника Куприну представил свои экспозиции военно-исторический клуб «Связист» из Санкт-Петербурга, открыв самое настоящее почтовое отделение начала ХХ века. Здесь можно было увидеть работающие ретро-телефоны и собственноручно написать письмо своим родным и близким, используя настоящие перьевые ручки и чернила.

Но какой же праздник без танцев? В открывшемся в Гатчинском дворике бале с поэтическим названием «Осенний сон» могли принять участие все желающие, даже те, кто вовсе не умеет танцевать – тем более что в роли учителей выступили прекрасные дамы из клуба «Котильон».

«Битва поэтов»

В рамках Купринского фестиваля прошло еще одно знаковое событие: в живописном сквере Николая Терентьева открылся традиционный ежегодный конкурс «Битва поэтов», организованный редакцией газеты «Уездные вести». В очередной раз в Гатчину съехались десятки поэтов, готовых удивить своим талантом ценителей изящной словесности.

Поэтическое состязание предварил театрализованный пролог, который подготовили студенты Школы дизайна Гатчинского государственного университета под руководством дизайнера Елены Бадмаевой. Яркое дефиле «Знакомый ваш Сергей Есенин» было посвящено 130-летнему юбилею поэта, который мы отмечаем в этом году. Как рассказала Елена Бадмаева, эта необычная коллекция была разработана совместно с Московским государственным музеем С.А. Есенина. В ней отражены размышления о современном костюме, вдохновленные творчеством и личностью знаменитого поэта.

По традиции в «Битве поэтов» приняли участие двадцать человек, первыми подавших заявки на конкурс 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. Поэтический конкурс проходил под бдительным оком профессионального жюри, которое возглавила поэт, публицист, член Союза писателей России Светлана Конева. В число судей также вошли Королева прошлогодней «Битвы поэтов», театральный педагог Санкт-Петербурга Элина Белая и гатчинский актер, режиссер и педагог Сергей Богмут.

На этот раз «Битва поэтов» была посвящена поэзии 155-летнего юбиляра этого года Александра Куприна. По условиям организаторов, участники конкурса, помимо своих творений, должны были проникновенно прочитать одно из поэтических произведений Куприна. Самые «чутко настроенные на купринскую волну» поэты получили приз от гатчинской библиотеки им. А.И. Куприна, которую представляли Наталья Юронен и Юлия Смирнова.

«Поэтическая «битва» длилась несколько часов, держа в напряжении как самих участников, так и зрителей. По итогам конкурса Королевой поэтов-2025 была признана Татьяна Лисик из Санкт-Петербурга, чьи стихи покорили жюри своей глубиной, гармоничностью и эмоциональностью.

Юлия Лысанюк